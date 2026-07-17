“No estamos exigiendo dinero, queremos igualdad": 250 trabajadores municipales de Santa Lucía reclaman al Ayuntamiento mejorar su categoría laboral

Los trabajadores del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana protagonizaron esta mañana un encuentro reivindicativo frente a la sede consistorial para exigir al grupo de gobierno que convoque un concurso para el incremento de grado personal, con el que los funcionarios podrán acceder a un puesto de trabajo de mayor nivel, acorde con su formación. La convocatoria, impulsada por UGT, reclama además que la negociación se abra de manera inmediata para que el proceso pueda desbloquearse de forma excepcional este mismo año, ya que, de lo contrario, los 250 trabajadores afectados tendrían que esperar hasta marzo de 2027 para una nueva oportunidad.

El secretario de UGT en Santa Lucía de Tirajana, Policarpo Sánchez, explica que el sindicato lleva meses solicitando la apertura de una mesa de negociación para debatir posibles soluciones al concurso de carrera profesional, algo que ya ha ocurrido, asegura, en Ingenio y Puerto del Rosario, donde ya se ha llegado a un acuerdo con la parte social y las convocatorias están publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia. Sin embargo, declara que el grupo de gobierno de Santa Lucía “ha hecho oídos sordos” a estas peticiones.

Empleados municipales de Santa Lucía de Tirajana reclaman igualdad laboral. / LP/DLP

Desigualdad entre la plantilla

El concurso de carrera profesional reconoce la profesionalidad y la formación del personal funcionario y laboral fijo del Ayuntamiento. Sin embargo, Sánchez subraya que existe una desigualdad entre la plantilla, ya que algunos empleados pudieron concursar entre 2006 y 2013 en igualdad de condiciones, mientras que otros han quedado excluidos al no haberse convocado un nuevo proceso hasta la actualidad. Esta situación provoca que varios trabajadores con idéntico puesto, mismas funciones y responsabilidades no perciban el mismo salario. “No estamos exigiendo dinero, estamos exigiendo que de forma igualitaria se convoque este concurso”, recalcó.

Desde la organización sindical señalan que la solución es clara: que el alcalde convoque a los representantes legales de los trabajadores y lleve a la mesa de negociación una propuesta concreta de bases para poner en marcha la carrera profesional. Sin embargo, Sánchez lamenta que la última respuesta recibida por parte del Ayuntamiento de Santa Lucía haya sido un comunicado que se limita a pedir más tiempo sin ofrecer una solución concreta. Desde UGT consideran que esta comunicación pretendía desactivar la protesta convocada para el día siguiente.

El representante sindical denunció además que, en las horas previas a la protesta, circularon informaciones que apuntaban a una supuesta suspensión del encuentro, algo que UGT desmintió entre la plantilla. Pese a ello, el sindicato mantuvo la convocatoria, en la que participaron, según asegura, 80 trabajadores municipales.

Con esta acción, UGT busca que el alcalde y el concejal delegado atiendan sus demandas y acepten negociar una salida que ponga fin a la desigualdad económica y profesional entre el personal del Ayuntamiento de Santa Lucía