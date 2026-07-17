Parece una playa de cuento, pero está en Gran Canaria: así es el pintoresco rincón de la isla donde te encontrarás aguas tranquilas y un ambiente único
La playa se abre paso junto a un pequeño puerto pesquero y la silueta de una fábrica de cemento
En el suroeste de Gran Canaria, entre acantilados volcánicos y el rumor del Atlántico, se esconde un lugar que rara vez aparece en las guías convencionales.
La playa de El Pajar, también llamada Playa de Santa Águeda (Arguineguín), un enclave sorprendente que combina lo pintoresco con lo auténtico, lejos de las multitudes de Maspalomas o Mogán.
Un rincón auténticamente isleño
La playa se abre paso junto a un pequeño puerto pesquero y la silueta de una fábrica de cemento que, lejos de restarle encanto, le da un aire insólito y muy local.
Basta bajar a la arena para que la escena cambie: aguas tranquilas, familias que conversan bajo sombrillas, niños que juegan seguros en la orilla y un ambiente sereno que invita a bajar el ritmo.
El Pajar no es un lugar para prisas. Aquí se viene a flotar en el mar, a remar suavemente en kayak o a dejarse llevar sobre una tabla de paddle surf.
El acceso es sencillo desde la GC-1 y, aunque el aparcamiento puede llenarse en temporada alta, la caminata hasta la cala se convierte en parte del encanto.
Sabores junto al mar
Al caer el mediodía, la visita no estaría completa sin una parada en El Boya, el restaurante más emblemático del lugar. Su terraza frente al mar sirve tapas frescas y pescados locales, acompañados de cervezas frías y la brisa atlántica.
Es la postal perfecta de la hospitalidad canaria: buena comida, conversación relajada y vistas sin artificios.
La magia de El Pajar está en su contraste: un paisaje donde lo industrial convive con lo natural, lo popular con lo íntimo. Es el rincón secreto al que acuden los residentes, y donde el visitante curioso descubre una Gran Canaria distinta, auténtica y cercana.
- Cientos de camioneros recorren Gran Canaria para despedir a un compañero fallecido
- Este fin de semana será imposible aburrirse en Gran Canaria: estos son los mejores planes del 16 al 19 de julio
- El nuevo videoclip de Quevedo es mucho más que música: el homenaje a Gran Canaria que muchos no habían visto
- Lopesan proyecta en Pasito Blanco el mayor resort turístico de Canarias
- El rincón de Canarias perfecto para desconectar este verano: la piscina natural donde no hay cobertura y puedes pasar tus días de vacaciones
- El piloto de La Aldea que ordeña sus vacas desde Dubái: «En vez de ver TikTok, me pongo a ordeñar»
- Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria: «El estadio estará listo para el Mundial de 2030 sí o sí, aunque más caro»
- Un bocadillo de calamares con toque canario se convierte en éxito cerca del aeropuerto de Gran Canaria