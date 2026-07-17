Gran Canaria albergará siete santuarios para evitar la desaparición del lagarto gigante frente a la amenaza de la culebra

Gran Canaria contará con una red de santuarios naturales y urbanos para proteger al lagarto gigante, la lisa y el perenquén de Boettger frente a la amenaza de la culebra real de California, una especie exótica invasora que ha provocado la merma de las poblaciones de reptiles endémicos. La actuación forma parte del proyecto europeo LIFE Reptiles, una iniciativa dotada con 8,2 millones de euros (el 60% financiado por la Unión Europea) que se desarrollará entre 2026 y 2031 en Canarias y Baleares.

El proyecto ha sido presentado este viernes en Infecar por el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, junto al director general de Medio Natural del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Morcuende, el delegado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Canarias, Manuel Nogales, y representantes de Gesplan, empresa pública que coordina la iniciativa.

En concreto, LIFE Reptiles está conformada por un consorcio de nueve organismos públicos y científicos: el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, el Govern de les Illes Balears, el CSIC, el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), la Asociación Herpetológica Española (AHE), la Fundación Natura Parc y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de les Illes Balears (COFIB).

Proteger a los reptiles

Durante la rueda de prensa, los representantes públicos han insistido en que una de las principales novedades de la iniciativa es el cambio de enfoque en la lucha contra especies invasoras. Tras más de una década centrando los esfuerzos en la captura de ejemplares de culebra real de California, las administraciones y los investigadores asumen que la erradicación es prácticamente inviable en las zonas donde la especie está plenamente establecida.

Ante esta realidad, la prioridad se centra en asegurar la supervivencia de los reptiles autóctonos mediante espacios protegidos donde puedan mantenerse poblaciones viables mientras continúan las labores de control de la serpiente.

"Tenemos que cambiar de paradigma. No podemos continuar únicamente luchando por la erradicación de las serpientes; debemos trabajar también por la protección directa de las especies amenazadas", defendió Brink. En este sentido, el consejero recordó que los reptiles endémicos forman parte de un patrimonio biológico único, resultado de millones de años de evolución aislada. "Si desaparecen de Gran Canaria, desaparecen para siempre del planeta", advirtió.

Cuatro santuarios naturales y tres urbanos

Para ello, el proyecto prevé la creación de cuatro santuarios naturales en espacios naturales protegidos, como Juncalillo del Sur, y tres santuarios urbanos, ubicados en Tamaraceite (Las Palmas de Gran Canaria), Hoya Ariñez (Arucas) y Barranco del Polvo (Santa Lucía de Tirajana), que se sumarán a otros quince espacios protegidos previstos en Baleares. En estos enclaves se protegerán poblaciones del lagarto gigante de Gran Canaria, la lisa y el perenquén, seleccionando ejemplares que permitan conservar la mayor diversidad genética posible.

De forma paralela a los refugios, el proyecto también incluye actuaciones de restauración del hábitat, seguimiento científico y programas de educación ambiental para implicar y concienciar a la ciudadanía en la importancia de la conservación de estas especies. Entre los objetivos fijados para 2031 figura conservar al menos el 50% de la diversidad genética y fenotípica de las especiesendémicas durante la ejecución del proyecto y ampliar esa protección hasta el 75% en la fase posterior, además de mejorar la percepción social hacia los reptiles endémicos en los municipios donde se implanten los santuarios.

"Estos animales desempeñan un papel mucho más importante de lo que muchas veces imaginamos, son dispersores de semillas que contribuyen a regenerar nuestra flora autóctona, participan en la colonización de numerosas especies vegetales, en línea también con otros productos, y ayudan a controlar poblaciones de insectos, de forma parte esencial de la cadena trófica insular. En definitiva, son piezas fundamentales del equilibrio ecológico. ", explicó Brink.

Drones y controles en puertos

Aunque el punto central del proyecto es la protección de los reptiles endémicos, también incorpora nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la detección y captura de la culebra real de California. Entre ellas figuran el uso de inteligencia artificial, drones, análisis de ADN ambiental para localizar de forma temprana la presencia del reptil invasor y el desarrollo de trampas más eficaces y selectivas. El objetivo es incrementar en un 25% la eficacia de las trampas y duplicar la capacidad de captura de serpientes respecto a los sistemas actuales.

Además, las administraciones reforzarán los controles en puertos y puntos de transporte para impedir que la especie invasora se expanda a otras islas. Según explicó el director general de Medio Natural del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Morcuende, el programa contempla la colaboración con las autoridades portuarias autonómicas y estatales con el objetivo de reforzar los controles y evitar que "los problemas que ya tenemos se trasladen y se multipliquen".

Situación crítica del lagarto gigante

La culebra real de California fue detectada por primera vez en Gran Canaria en 1998 tras escapes o liberaciones accidentales de ejemplares mantenidos como mascotas. Desde entonces su expansión ha obligado a desarrollar sucesivos programas de control, como el proyecto LIFE Lampropeltis, entre 2011 y 2015, y posteriormente la campaña STOP Culebra Real.

El biólogo de Gesplan en Gran Canaria, Ramón Gallo, mostró la evolución de las capturas desde el inicio de la expansión de la especie y explicó que, aunque el número de ejemplares retirados continúa siendo elevado, el objetivo actual es contener y ralentizar su avance porque la erradicación a día de hoy no es posible.

Solo en 2026 ya se han superado las 2.500 capturas, una cifra que evidencia que la especie sigue ampliamente distribuida por la isla. Al respecto, Gallo también destacó el papel de la ciudadanía en la detección de ejemplares, al considerar que los avisos de los vecinos siguen siendo "muy importantes" para localizar nuevas culebras y orientar el trabajo de los equipos de captura.

Sin embargo, las investigaciones desarrolladas por el CSIC reflejan la magnitud del impacto ecológico. En las áreas donde la serpiente se ha establecido, el lagarto gigante de Gran Canaria ha desaparecido prácticamente por completo y lo ha situado al borde de la extinción; la lisa ha perdido más del 80% de sus poblaciones y el perenquén ha reducido aproximadamente a la mitad sus efectivos. A esta amenaza se suman otros depredadores, como los gatos salvajes.

Estos resultados han llevado a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza a considerar especialmente crítica la situación del lagarto gigante de Gran Canaria, cuya supervivencia depende ya de actuaciones urgentes de conservación.

Liderazgo de Canarias

En este escenario, el delegado del CSIC en Canarias, Manuel Nogales, defendió la necesidad de actuar de forma coordinada para proteger una biodiversidad que calificó de "única en el mundo". Tras recordar que ha visitado "más de 200 islas en los cinco océanos", aseguró que Canarias constituye "un paraíso", que también afronta "problemas graves" de conservación que requieren la implicación conjunta de las administraciones y la comunidad científica.

Por su parte, el responsable de Medio Ambiente y Cambio Climático de Gesplan, Gustavo Viera, destacó el liderazgo de Canarias en el proyecto y defendió que “las instituciones canarias y los profesionales que existen en esta isla tienen ya una relevancia a nivel europeo que se está viendo reflejada con este tipo de proyectos”, señaló.