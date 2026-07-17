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Ingenio recupera los juegos tradicionales canarios y puertorriqueños en la Plaza de la Candelaria

La quinta edición del Festival Infantil de las Tradiciones incluirá lucha canaria, talleres, juegos populares y actividades familiares dentro del Festival Internacional de Folclore de Ingenio

Algunos padres y madres disfrutando con sus hijos en la plaza de Ingenio.

Algunos padres y madres disfrutando con sus hijos en la plaza de Ingenio. / LP/DLP

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Yeremi Almeida González

Yeremi Almeida González

Las Palmas de Gran Canaria

La Plaza de la Candelaria de Ingenio se convertirá este sábado en un espacio dedicado a la recuperación de los juegos tradicionales infantiles y los deportes autóctonos de Canarias con la celebración del Festival Infantil de las Tradiciones, una actividad incluida en la programación de la 31ª edición del Festival Internacional de Folclore de Ingenio ‘Muestra Solidaria de los Pueblos’.

La iniciativa, organizada por la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio, reunirá propuestas lúdicas y culturales destinadas principalmente al público infantil, con el objetivo de acercar a las nuevas generaciones juegos que durante décadas formaron parte de la vida cotidiana en plazas y calles de los municipios canarios.

Juegos canarios y propuestas llegadas desde Puerto Rico

Durante la jornada tendrán presencia algunos de los juegos tradicionales más representativos de las islas, como la lucha canaria o el juego del palo, junto a otras prácticas populares que con el paso del tiempo han perdido presencia, como la soga, el trompo, el boliche, la tiradera, la pimba, la rana o el lanzamiento del aro.

La programación incorporará además varios juegos tradicionales infantiles de Puerto Rico, país invitado en esta edición del festival. Entre ellos figuran actividades como el trompo, las bolas o canicas, la peregrina —similar a la rayuela— y la gallinita ciega, juegos que mantienen vínculos con las tradiciones infantiles de Canarias.

El burro Canario junto a varios juguetes tradicionales en la Plaza de la Candelaria de Ingenio.

El burro Canario junto a varios juguetes tradicionales en la Plaza de la Candelaria de Ingenio. / LP/DLP

Talleres, actividades familiares y una cita con el burro ‘Canario’

La jornada contará también con talleres de barro, pintacaras y un espacio infantil con hinchables instalado en la plaza. Como en ediciones anteriores, los asistentes podrán participar en los paseos a lomos del popular burro ‘Canario’, una de las actividades más esperadas por el público infantil.

La propuesta alcanza este año su quinta edición y busca mantener vivo el recuerdo de los juegos con los que varias generaciones de niños y niñas se entretenían antes de la llegada de las nuevas formas de ocio.

La lucha canaria tendrá protagonismo con el Club Maninidra

Los deportes tradicionales ocuparán un espacio destacado dentro del programa con una demostración de lucha canaria a cargo de jóvenes del Club de Lucha Maninidra de Ingenio, una entidad fundada en 1946.

La actividad incluirá una agarrada explicativa en la que se mostrarán algunas de las mañas y características de este deporte vernáculo, considerado una de las principales expresiones de la cultura popular de las islas.

La programación continuará con bailes tradicionales internacionales

El programa del Festival Internacional de Folclore de Ingenio tendrá continuidad el próximo 23 de julio con nuevas actividades relacionadas con las tradiciones y los deportes autóctonos.

Noticias relacionadas y más

A partir de las 10:00 horas, el Terrero de Lucha ‘El Chiquero’, en Los Molinillos, acogerá actividades vinculadas a los deportes tradicionales. Posteriormente, a las 11:30 horas, la Plaza de Los Molinillos celebrará la propuesta ‘Ven a bailar con los grupos del festival’, donde los participantes de la 31ª edición del Festival Internacional de Folclore enseñarán al público los bailes tradicionales de sus respectivos países.

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