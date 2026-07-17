Las Majoreras recuperan la memoria del empaquetado del tomate con una semana cultural

La Agrupación Folklórica Las Mahoreras de Ingenio ha dedicado una semana de actividades a recordar la historia del empaquetado del tomate, un oficio que durante décadas estuvo ligado a la vida económica y social de numerosas familias del municipio. La programación se ha desarrollado dentro de las fiestas en honor a la Virgen del Carmen.

El programa ha reunido exposiciones fotográficas, música tradicional, cantos populares y una representación teatral que ha permitido acercar al público las experiencias asociadas a una actividad que marcó una etapa importante en la zona del sureste de Gran Canaria.

Teatro, fotografías y tradición para recuperar un oficio histórico

Uno de los momentos principales de la iniciativa fue la representación teatral del empaquetado del tomate realizada por el grupo Armando Gopar. La actuación recreó escenas vinculadas a este trabajo y permitió recordar las costumbres, el esfuerzo y las vivencias de quienes participaron en esta actividad.

La exposición fotográfica y las actuaciones musicales completaron una programación orientada a conservar la memoria colectiva del barrio y transmitirla a nuevas generaciones.

Mahoreras empaquetando. / LP/DLP

Un homenaje ligado a la identidad del barrio

Las actividades también estuvieron marcadas por la celebración de la Virgen del Carmen, una festividad con especial arraigo entre los vecinos y vecinas de Las Majoreras.

Desde la agrupación destacaron además la recuperación, junto a la Comisión de Fiestas del Pilar, de una nueva imagen restaurada y la intención de impulsar en el futuro un museo dedicado al empaquetado del tomate.

Con esta iniciativa, la Agrupación Folklórica Las Mahoreras ha puesto en valor la historia de un oficio que fue parte fundamental de la vida del barrio y que continúa presente en la memoria de sus habitantes.