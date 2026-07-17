Mejoras en Gáldar: las calles Faicán Guanache y San Miguel ganan accesibilidad

El municipio de Gáldar reabre el tráfico y el tránsito petonal en las calles Faicán Guanache y San Miguel este viernes, después de haberlas sumetido a un proceso de mejoras que ha permitdio que estos espacio ganen en accesibilidad, en imagen, dispongan de nuevos aparcamientos y contribuyan al impulso de la movilidad de a zona comercial abierta del municipio. La actuación se ha llevado a cabo para fotalecer el tejido empresarial del pequeño comercio con una iversión de 317.000 euros con una inversión del Cabildo de Gran Canaria.

En el acto de inaguración participaron el alcalde de Gáldar, Teodor Sosa, y la consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, quienes destacaron la importancia de mantener al día y modernizar los espacios públicos para contribuir al desarollo económico del comercio local.

En la calle Faicán Guanache se actuó para ganar espacio en las aceras con el ancho reglamentario, así como dar continuidad a la imagen urbana con la renovación con un pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, rematado con cenefas de piedra de Arucas. En cambio, en la calle San Miguel se reorganizó el esapcio para poder disponer de 18 plazas de aparcamientos, al tiempo que se mejoraron las aceras y se han mantenido un carril para permitir la circulación de vehículos. La intervención ha inlcuido con nuevas zonas ajardinadas, la plantación de nueves árboles y la renovación de pavimento de aceras y calzada.

Está actuación en la zona comercial abierta de Gáldar ha incorporado la renovación integral de las redes de saneamiento, sistemas de drenaje de aguas pluviales, redes de abastecimiento de agua, sistemas de protección contra incendios y riego, así como el sotorramiento de las instalaciones eléctricas y de telefonía y la instalación de nueva señalización horizontal y vertical.

El Cabildo de Gran Canaria, a través del área de Desarollo Económico, Indrustria, Comercio y Artesanía ha desarrollado una estrategia para fortalecer las zonas comerciales de la isla para mejorar la actividad económica. En el caso del municipio galdense han destinado 1,9 millones de euros para actuaciones en la zona comercial abierta. El proyecto de las mejoras de accesibilidad y de la actividad comercial "es el tipo de inversiones que repercuten directamente en la calidad de vida de la cuidadanía", señala el alcalde de Gáldar, Teodor Sosa. Además, la consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, destacó durante la visita que las "calles más accesibles, cómodas y seguras favorecen a la actividad comercial" para las personas que viven en el municipio y lo visitan.