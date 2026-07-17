Treinta personas desempleadas en Gran Canaria se forman como soldadores y mecánicos de motos para acceder al mercado laboral

Un total de 30 personas desempleadas y sin cualificación profesional se están formando en Gran Canaria para trabajar como soldadores y mecánicos de vehículos de dos y tres ruedas, con el objetivo de mejorar sus oportunidades de inserción laboral en sectores con alta demanda de profesionales.

Los participantes llevan varias semanas formándose en el Centro de Formación Técnico de Femepa, dentro de los proyectos Forjando Futuro y Sobre Ruedas, incluidos en el convenio de cooperación entre el Servicio Canario de Empleo y el Cabildo de Gran Canaria para desarrollar actuaciones de empleo financiadas con fondos del Fdcan.

El proyecto Forjando Futuro permite a 15 personas formarse como soldadores en un sector con alta demanda laboral. El alumnado realiza un itinerario de casi siete meses y 932 horas de formación, que incluye un Certificado de Profesionalidad en soldadura oxigas y soldadura MIG/MAG, además de contenidos complementarios como soldadura en acero inoxidable, prevención de riesgos laborales o gestión de residuos.

Alumnos en formación. / LP/DLP

Por su parte, el proyecto Sobre Ruedas ofrece a otras 15 personas formación especializada en mantenimiento de vehículos de dos y tres ruedas. Este itinerario cuenta con 951 horas de formación y prácticas en empresas del sector.

25% de inserción laboral

La iniciativa está impulsada por la consejería de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria con una inversión de 480.000 euros, y se desarrolla a través de la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas

El consejero Juan Díaz explicó que esta iniciativa nace tras detectar, junto a empresas del sector, la necesidad de contar con profesionales cualificados en ámbitos como el metal, la soldadura o la reparación de vehículos. «Nuestro objetivo es lograr que al menos el 25% de las personas que se formen logren la inserción laboral», señaló.

Además, destacó que estos programas permiten responder a una doble necesidad: facilitar el acceso al empleo de personas sin formación y ayudar a pequeñas empresas y talleres a encontrar trabajadores especializados ante la falta de relevo generacional en determinados oficios.

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Ambos programas cuentan con docentes especializados y la colaboración de empresas, lo que permite adaptar los contenidos a las necesidades actuales del mercado de trabajo. La selección del alumnado se ha realizado buscando perfiles que puedan aprovechar al máximo esta oportunidad y aumentar las posibilidades de incorporación laboral.