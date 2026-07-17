Infraestructuras
El túnel entre Taurito y Playa de Mogán sale a licitación este año tras nueve con la vía cerrada
La obra de la nueva glorieta de la GC-200 ya está en marcha y Pino Seco estrena un sistema de autoconsumo con 234 paneles solares
El túnel que conectará Taurito y Playa de Mogán saldrá a licitación este año después de que la carretera que une estos dos núcleos acumule ya nueve años cerrada debido a los desprendimientos registrados en este tramo de la carretera GC-500. La actuación permitirá recuperar la conexión entre ambas urbanizaciones mediante la reapertura de un tramo de aproximadamente tres kilómetros de carretera. El proyecto, que cuenta con el visto bueno definitivo de la consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad desde hace un año, contempla una intervención sobre 870 metros de vía, de los cuales 313 metros discurrirán bajo túnel, con una inversión prevista de unos 12 millones de euros. La nueva infraestructura contará con dos carriles de 3,5 metros de ancho para ambos sentidos de circulación, una franja cebreada central de un metro para separar los sentidos y arcenes exteriores.
El consejero de Obras Públicas del Ejecutivo autonómico, Pablo Rodríguez, realizó este anuncio durante la colocación de la primera piedra de la nueva glorieta situada en el punto kilométrico 58+990 de la carretera GC-200, en la intersección con la Avenida de la Constitución, también en Mogán. Durante el acto destacó que esta actuación permitirá «mejorar la movilidad en el sur de la isla» y supondrá «un cambio importante en los accesos al casco del municipio».
El túnel de Taurito contará con dos carriles de 3,5 metros de ancho para ambos sentidos de circulación
Glorieta en Mogán
Los trabajos de la glorieta consisten en la remodelación de la intersección actual para ordenar el tráfico y eliminar los movimientos más conflictivos que se producen en la zona. Además, la nueva configuración permitirá aumentar la seguridad vial y mejorar la visibilidad en los accesos. Por su parte, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, recordó que la construcción de esta rotonda era una reivindicación histórica del municipio desde el periodo entre 2015 y 2019, cuando Ángel Víctor Torres era consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, «administración responsable» entonces de la conservación de la vía. «Ha tenido que ser nuevamente el Gobierno de Canarias el que dé cumplimiento a ese compromiso con los vecinos y vecinas», afirmó Bueno durante el acto.
Túnel de Pino Seco
Por otro lado, este viernes el consejero Pablo Rodríguez también visitó el túnel de Pino Seco, en Mogán, donde se ha instalado una nueva planta fotovoltaica de autoconsumo que permitirá cubrir el 38% de la demanda energética de esta infraestructura y evitar la emisión de 1.462 toneladas de CO₂ durante los próximos 20 años.
Los trabajos de la glorieta consisten en la remodelación de la intersección actual para ordenar el tráfico
La instalación, formada por 234 paneles solares, permitirá generar parte de la energía necesaria para el funcionamiento del túnel, incluyendo sistemas como la iluminación interior, ventilación, señalización, comunicaciones y videovigilancia. La actuación cuenta con una inversión de 319.913 euros procedentes de los fondos Next Generation y se integra en la Estrategia Verde en materia de Infraestructura Viaria impulsada por el Ejecutivo autonómico.
Durante la visita, en la que también participaron la viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, Julieta Schallenberg; la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián; y la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, Rodríguez destacó que la sostenibilidad «es ya un eje estratégico» de la política de infraestructuras del Gobierno de Canarias y aseguró que actuaciones como esta permiten avanzar hacia una red de carreteras «más eficiente y con menor impacto ambiental».
La nueva instalación fotovoltaica producirá alrededor de 217.740 kWh anuales, frente a los 569.000 kWh que consume actualmente el túnel, lo que permitirá además un ahorro estimado de unos 46.780 euros al año.
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