Coalición Canaria Gran Canaria ha inaugurado este viernes la sexta edición de su Escuela de Verano, un encuentro que, durante dos jornadas, reunirá a expertos en comunicación política, consultores, cargos públicos y ciudadanos interesados en profundizar en cuestiones relacionadas con el liderazgo, la estrategia electoral, la comunicación y la acción política.

La iniciativa, que se celebra en El Real de Las Palmas y está abierta a toda la ciudadanía previa inscripción, se ha consolidado como un espacio de formación, reflexión e intercambio de experiencias con el objetivo de fomentar el debate sobre los principales desafíos políticos y sociales de Gran Canaria y de Canarias.

Durante la inauguración, el secretario general de Coalición Canaria Gran Canaria, Pablo Rodríguez, ha destacado que “esta sexta edición consolida un proyecto que nació con el objetivo de ofrecer formación a nuestra militancia y a los cargos públicos, pero que con el paso de los años se ha convertido en un espacio abierto a toda la ciudadanía. Cada vez son más las personas que participan sin ser militantes, aportando su visión y enriqueciendo el debate sobre los grandes retos que afronta nuestra sociedad”.

“Cada edición se centra en un tema de especial relevancia y, en esta ocasión, hemos querido poner el foco en los procesos electorales. El próximo año será un año decisivo, con elecciones municipales, autonómicas y, previsiblemente, también generales, por lo que hemos diseñado un programa que permitirá analizar estos procesos, comprenderlos y prepararnos para afrontarlos con las mejores herramientas. Durante dos jornadas contaremos con expertos de primer nivel y espacios de debate abiertos a todos los asistentes”.

La VI Escuela de Verano de CCGC arranca con un análisis del escenario electoral y reúne a expertos en comunicación, liderazgo y acción política / LP/DLP

La primera jornada de esta sexta edición ha comenzado con un taller sobre el análisis del escenario electoral actual, impartido por el secretario general de Coalición Canaria Gran Canaria, Pablo Rodríguez, en el que se han desgranado los principales cambios que están marcando el panorama político y los desafíos a los que se enfrentan las organizaciones en un contexto político en efervescencia.

La Escuela de Verano continuará este sábado

Asimismo, la jornada de mañana sábado contará con la participación del consultor político de LaBase, Edgar Moscardó, que impartirá un taller sobre técnicas de canvassing y contacto directo con la ciudadanía.

Durante la sesión, los asistentes podrán abordar metodologías para planificar campañas de proximidad, identificar zonas prioritarias de actuación y mejorar la conversación con los vecinos, poniendo el foco en la escucha activa como herramienta para conocer las necesidades reales de la población y fortalecer la participación ciudadana.

La jornada también incluirá contenidos centrados en la comunicación política, la organización de equipos y la estrategia, con un enfoque eminentemente práctico orientado a mejorar la acción política y el trabajo sobre el territorio.

Otro de los ponentes será el consultor en comunicación política y redes sociales Xavier Tomàs, que impartirá un taller sobre comunicación en precampaña electoral.

Durante la jornada se abordarán cuestiones como la creación de contenidos para el entorno digital, el diseño de mensajes eficaces para las distintas plataformas, el uso estratégico de la publicidad en redes sociales, la gestión de la conversación pública y las herramientas para fortalecer el contacto directo con la ciudadanía a través de canales como WhatsApp.

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Con esta sexta edición, Coalición Canaria Gran Canaria reafirma su compromiso con la formación continua como un instrumento para fortalecer la acción política, favorecer el intercambio de experiencias y seguir construyendo una organización preparada para responder a los retos presentes y futuros de Gran Canaria y de Canarias.