Culture & Business Pride reúne en el CAAM a tres referentes internacionales para debatir cómo la cultura puede transformar la sociedad

Culture & Business Pride 2026 convertirá el CAAM (Centro Atlántico de Arte Moderno) en un espacio de reflexión internacional con la celebración de una de sus mesas centrales: “Reconstruir con cultura hoy”. El encuentro reunirá el próximo 28 de julio en Las Palmas de Gran Canaria a tres voces de referencia en ámbitos como la cultura, la paz, la gestión institucional y los derechos humanos: Carlos Umaña, Carlos Urroz y Toni Attard.

La cita, integrada dentro del Networking Hub del festival, plantea una cuestión clave en un contexto de grandes cambios sociales y urbanos: cómo la cultura puede convertirse en una herramienta para reconstruir comunidades, generar diálogo y crear sociedades más abiertas, justas y resilientes.

Con el patrocinio de la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria y Promotur Turismo de Islas Canarias, el encuentro situará a la isla como punto de conexión entre pensamiento contemporáneo, creación artística y defensa de los derechos humanos.

Toni Attard y el poder de la cultura para transformar territorios

Uno de los protagonistas de esta conversación será Toni Attard, fundador y director de Culture Venture y uno de los expertos europeos más reconocidos en políticas culturales. Attard fue el primer director de estrategia del Arts Council Malta y ha trabajado como asesor en economía creativa, cultura e innovación.

Además, forma parte del panel de expertos de la Comisión Europea encargado de la selección y seguimiento de las Capitales Europeas de la Cultura, un programa que analiza cómo las ciudades pueden utilizar la cultura como motor de transformación e identidad territorial.

Su participación aportará una visión internacional sobre el papel de la cultura en la planificación urbana, la proyección exterior de las ciudades y la creación de nuevos modelos de desarrollo basados en el conocimiento y la creatividad.

Arte, instituciones y diplomacia cultural

Junto a Attard estará Carlos Urroz, una figura destacada de la gestión cultural española. Exdirector de ARCOmadrid y actual director del Gabinete Institucional del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Urroz ha estado vinculado a algunos de los proyectos artísticos e institucionales más relevantes del país.

Su intervención abordará el papel de los museos y las instituciones culturales como espacios de encuentro, así como la importancia del arte contemporáneo y la diplomacia cultural como herramientas para conectar territorios y sociedades.

La mirada de la paz y los derechos humanos

La mesa contará también con Carlos Umaña, médico costarricense y activista internacional por la paz. Umaña está vinculado a ICAN (Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares), organización reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 2017.

Su presencia incorporará una dimensión ética al debate, conectando cultura, salud pública, derechos humanos, cooperación internacional y responsabilidad global en un momento marcado por importantes desafíos sociales.

La conversación estará moderada y conducida por Shannis y Adolfo Rodríguez, en un formato cercano que busca abrir el diálogo con el público y acercar estos grandes debates contemporáneos a la ciudadanía.

Un programa que une cultura, humor y diversidad

La jornada del 28 de julio en el CAAM incluirá también la conferencia “¿De qué nos reímos ahora?”, con Shannis, Tazarte y Luisito Flowers, moderada por Adolfo Rodríguez. La mesa analizará la evolución del humor en la era digital, las redes sociales y los nuevos límites de la comedia.

Ambas actividades serán de acceso gratuito hasta completar aforo y forman parte de Culture & Business Pride 2026, una edición que reforzará la presencia internacional de Canarias como espacio de encuentro entre cultura, diversidad y pensamiento contemporáneo.

El festival contará además con uno de sus grandes hitos: GRAN SPECTRUM, la intervención artística participativa de Spencer Tunick que tendrá lugar el 26 de julio en Las Palmas de Gran Canaria y que supondrá la primera acción del artista en Canarias vinculada a la diversidad y la libertad.