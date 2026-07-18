Gran Canaria tenía un techo equivocado: la montaña que supera al Pico de las Nieves y casi nadie conoce

Durante décadas, generaciones enteras de grancanarios crecieron convencidas de que el Pico de las Nieves era el punto más alto de la isla. Incluso hoy sigue apareciendo en numerosas guías turísticas como el gran techo de Gran Canaria. Sin embargo, la realidad es otra: existe una montaña que lo supera en altura y que continúa siendo prácticamente desconocida para buena parte de la población.

Su nombre es Morro de la Agujereada, una cumbre situada en el corazón de la cumbre grancanaria que, tras las mediciones oficiales más precisas, fue reconocida como el punto más elevado de la isla.

El error que se mantuvo durante décadas

El Pico de las Nieves siempre fue considerado la máxima altura de Gran Canaria. Su mirador, las espectaculares vistas hacia el Roque Nublo y el Teide y su fácil acceso en coche lo convirtieron en uno de los lugares más visitados de la isla.

Sin embargo, las nuevas técnicas topográficas demostraron que existía una elevación ligeramente superior situada muy cerca.

El Morro de la Agujereada alcanza los 1.956 metros sobre el nivel del mar, mientras que el Pico de las Nieves se queda en 1.949 metros. Apenas siete metros de diferencia que bastaron para cambiar el mapa de las cumbres grancanarias.

Un pico que casi nadie identifica

Lo curioso es que el Morro de la Agujereada no posee el mismo protagonismo turístico que su vecino. No cuenta con un gran mirador, ni con aparcamientos, cafeterías o paneles informativos. De hecho, muchos visitantes pasan a escasos metros sin ser conscientes de que están junto al punto más alto de toda Gran Canaria.

Su discreta silueta queda parcialmente escondida entre las montañas de la cumbre, motivo por el que durante años pasó prácticamente desapercibida para la mayoría. El Morro de la Agujereada forma parte del impresionante paisaje montañoso que rodea al Roque Nublo, uno de los grandes símbolos naturales del archipiélago.

Desde esta zona pueden contemplarse algunas de las mejores panorámicas de la isla, especialmente durante los días despejados, cuando el Teide parece flotar sobre el horizonte. Todo el entorno forma parte de un espacio natural protegido que conserva algunos de los paisajes más espectaculares de Gran Canaria.

El Pico de las Nieves seguirá siendo uno de los lugares más visitados

Aunque el Morro de la Agujereada ostente oficialmente el récord de altitud, el Pico de las Nieves continúa siendo uno de los grandes iconos turísticos de la isla. Su accesibilidad y las vistas que ofrece siguen atrayendo cada año a miles de visitantes, mientras que la mayoría desconoce que el verdadero techo de Gran Canaria se encuentra apenas unos metros más allá.

Mirador del Pico de las Nieves / La Provincia

Quizá por eso, el Morro de la Agujereada sigue siendo uno de esos pequeños secretos que la isla guarda para quienes disfrutan descubriendo curiosidades sobre su geografía. Una montaña que cambió los mapas casi sin hacer ruido y que demuestra que, incluso en un lugar tan conocido como Gran Canaria, todavía quedan historias capaces de sorprender.