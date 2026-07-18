La Majadilla se viste de blanco con ocho horas de música en directo para arrancar sus fiestas patronales

La Majadilla volverá a teñirse de blanco este sábado con la celebración de la tercera edición de su Fiesta en Blanco, una cita que se ha consolidado como uno de los grandes encuentros previos a las fiestas patronales en honor a San Ignacio de Loyola. El barrio de Telde prepara una jornada marcada por la música, el ambiente festivo y la convivencia entre vecinos y visitantes.

La celebración comenzará a las 17:00 horas y ofrecerá más de ocho horas de actuaciones en directo, con una programación pensada para disfrutar del verano y dar el pistoletazo de salida a unas fiestas que cada año reúnen a más público.

Un cartel renovado con música hasta la madrugada

La Fiesta en Blanco contará en esta edición con un cartel variado que recorrerá diferentes estilos musicales para acompañar la tarde y la noche. La jornada arrancará con DJ Chano y Dana García, para continuar con las actuaciones de Los Salvapantallas, Orquesta La Mayork, Tacones Rojos y Yet Garbey.

La Comisión de Fiestas ha informado además de una modificación en la programación inicial debido a la ausencia de Pepe Benavente, que finalmente no podrá participar por motivos de salud. Desde la organización han trasladado sus mejores deseos para su pronta recuperación y han agradecido la predisposición mostrada durante todo el proceso.

Cartel de la Fiesta en Blanco de La Majadilla, Telde, 2026 / La Majadilla, Telde

Como consecuencia de este cambio, el grupo de pop-rock Tacones Rojos se incorpora al cartel y será protagonista de la noche con su actuación prevista para las 22:00 horas. Posteriormente, Yet Garbey tomará el relevo para cerrar la jornada a partir de las 00:00 horas con su actuación.

Una cita que crece cada año

La Fiesta en Blanco se ha convertido en una de las actividades más esperadas dentro del calendario festivo de La Majadilla. Su formato, basado en la música en directo y en la participación vecinal, busca ofrecer un espacio de encuentro para todas las edades y reforzar el sentimiento de comunidad antes del inicio oficial de las fiestas patronales.

La Comisión de Fiestas de La Majadilla y la Asociación de Vecinos San Ignacio de Loyola, entidades organizadoras del evento, destacan que la celebración vuelve a ser posible gracias al respaldo de diferentes instituciones y empresas colaboradoras. Entre ellas figuran el Ayuntamiento de Telde, el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, CajaSiete, Arehucas, Naturalexia y Odín Kick Boxing.

Una invitación para disfrutar vestidos de blanco

Desde la organización animan a vecinos y visitantes a acudir vestidos de blanco para formar parte de una jornada que combina música, diversión y ambiente familiar. La cita pretende convertirse, una vez más, en el gran encuentro veraniego del barrio y en la mejor manera de comenzar las fiestas de San Ignacio de Loyola.

Con un escenario preparado para más de ocho horas de actuaciones y un cartel adaptado a última hora para mantener la calidad de la programación, La Majadilla afronta una nueva edición de su Fiesta en Blanco con el objetivo de seguir creciendo y consolidarse como una de las celebraciones imprescindibles del verano en Telde.