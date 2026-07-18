Nueva Línea ya tiene fecha para su regreso a Gran Canaria: así será su estreno con la nueva formación vocal

Nueva Línea ya tiene fecha para uno de los momentos más esperados por sus seguidores en Gran Canaria. La orquesta canaria estrenará su nueva formación vocal el próximo 1 de agosto en las fiestas de La Majadilla, en Telde, en el que será su primer gran encuentro con el público grancanario tras la reestructuración anunciada en las últimas semanas.

El regreso llega después de unos días de máxima expectación alrededor de uno de los fenómenos musicales del Archipiélago. Nueva Línea, convertida en una de las formaciones más populares del momento gracias al impacto de sus canciones en redes sociales y a una gira que la llevó a escenarios de todo el país, inicia ahora una nueva etapa manteniendo el proyecto original y renovando su apuesta vocal.

Una nueva etapa después del cambio en la formación

La agrupación comunicó recientemente que comenzaba un nuevo ciclo artístico debido a “diferencias en la forma de entender y gestionar la imagen del grupo”, anunciando un cambio en su formación vocal. La banda confirmó que continuaría adelante con el resto de integrantes y con el objetivo de mantener el espectáculo que le ha convertido en una de las orquestas más reconocidas de Canarias.

El anuncio generó una gran repercusión entre sus seguidores, especialmente por la salida de las cuatro vocalistas que habían protagonizado la etapa más mediática de la formación. Alicia Padilla, Mayte Cabrera, Raquel González y Sofía Marrero dejaban así paso a una nueva configuración artística, mientras Nueva Línea preparaba su regreso a los escenarios con nuevas voces.

La nueva formación vocal está integrada por Tiara, Aroa y Fabi, tres artistas que serán las encargadas de asumir el protagonismo sobre el escenario en esta nueva fase de la orquesta. La presentación oficial de las nuevas componentes abrió una nueva página en la historia reciente del grupo, que afronta este verano con una renovada identidad.

De fenómeno viral a una nueva oportunidad sobre los escenarios

El estreno de esta nueva etapa llega en un momento clave para Nueva Línea. La agrupación vivió en los últimos meses una explosión de popularidad que trascendió las verbenas canarias y la situó en el foco nacional. Canciones como Un beso o Noche de copas se convirtieron en auténticos fenómenos virales, impulsando a la formación en plataformas digitales y redes sociales.

Ese crecimiento también permitió colaboraciones con artistas de primer nivel, como Quevedo, con quien Nueva Línea participó en el tema Al golpito, reforzando su presencia dentro de la nueva escena musical canaria.

Ahora, la orquesta afronta el reto de mantener esa conexión con el público con una nueva imagen y una nueva propuesta vocal, pero con la misma esencia que le ha acompañado durante más de dos décadas de trayectoria.

La Majadilla será el primer gran escaparate en Gran Canaria

El escenario elegido para este estreno en Gran Canaria será uno de los encuentros más simbólicos para la formación: las fiestas de La Majadilla, en Telde. Allí, el público podrá comprobar por primera vez en la isla cómo suena esta nueva versión de Nueva Línea.

La cita del 1 de agosto se convierte así en una fecha marcada en rojo para los seguidores de la orquesta, que podrán asistir al debut de las nuevas voces y al regreso de un grupo que se ha convertido en uno de los grandes nombres de la música de verbena en Canarias.

Después de semanas de cambios, rumores y expectación, Nueva Línea vuelve a subirse al escenario con una nueva alineación y con la intención de demostrar que su historia todavía tiene muchos capítulos por escribir.