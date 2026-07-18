El Cabildo de Gran Canaria y AENA lo hacen oficial: estas son las nuevas rutas del aeropuerto de Gran Canaria y las ciudades a las que podrás volar este verano

El Aeropuerto de Gran Canaria estrena este verano nuevas rutas que permitirán a los viajeros canarios descubrir nuevos destinos europeos. El aeródromo insular amplía así su conectividad con diferentes países del continente y, además, refuerza las frecuencias y el número de plazas con la Península, incrementando los vuelos entre las islas y algunas de las ciudades más demandadas.

Destinos aeropuerto de Gran Canaria entre mayo y septiembre de 2026 / Cabildo de Gran Canaria

De esta manera, el Aeropuerto de Gran Canaria amplía de forma notable su oferta de vuelos para el verano de 2026. La programación permitirá viajar sin escalas a nuevos destinos de Francia, Noruega, Alemania, Reino Unido y España, en una temporada en la que la isla alcanzará los 3,16 millones de plazas, un 6% más que el año anterior.

El Aeropuerto de Gran Canaria tendrá más de 110 destinos a los que volar

La isla contará entre abril y septiembre con conexiones directas a 116 aeropuertos de 28 países, consolidando el crecimiento del destino turístico pese a la incertidumbre internacional derivada de los conflictos geopolíticos y la evolución de los precios del petróleo. Entre las principales novedades destaca el fuerte crecimiento del mercado francés, que suma alrededor de 30.000 plazas adicionales.

Pasajeros en el aeropuerto de Gran Canaria. / Andrés Cruz

El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, destacó hace unos meses que el aumento de la conectividad "contribuye a consolidar la diversificación de mercados, mejorar la competitividad del destino y avanzar en la estrategia de desestacionalización, favoreciendo un modelo turístico más equilibrado y sostenible".

Vitoria y Logroño refuerzan las conexiones nacionales

En el mercado español destaca el regreso de la ruta con Vitoria-Gasteiz, operada por Binter:

Aerolínea: Binter

Binter Duración aproximada: 2 horas y 50 minutos

2 horas y 50 minutos Precio medio: entre 130 y 220 euros (antes de aplicar el descuento para residentes canarios)

La capital alavesa es conocida por su casco medieval, la Catedral de Santa María, su amplia oferta gastronómica basada en pintxos y el Anillo Verde que rodea toda la ciudad.

Vitoria destaca por ser un joya desconocida del País Vasco / Ayuntamiento de Vitoria

A esta se suma Logroño:

Aerolínea: Binter

Binter Duración aproximada: 2 horas y 45 minutos

2 horas y 45 minutos Precio medio: entre 120 y 200 euros antes del descuento para residentes canarios

La capital riojana es uno de los principales destinos gastronómicos de España. Podrás pasar por la popular Calle Laurel, repleta de bares de pinchos, que es una parada obligatoria para los amantes del buen comer. También podrás ir a las bodegas históricas de la región y visitar el casco antiguo, vinculado al Camino de Santiago.

Logroño combina gastronomía y cultura / Turismo La Rioja

Francia destaca con cuatro nuevas conexiones desde Gran Canaria

Burdeos, la capital europea del vino

Si te quedas con ganas de más vino, Gran Canaria amplía la oferta con Francia con una nueva línea directa a Burdeos:

Aerolínea: Transavia

Transavia Duración aproximada: 3 horas y 30 minutos

3 horas y 30 minutos Precio medio: entre 90 y 170 euros

Conocida como la pequeña parís, es famosa por sus vinos. Burdeos ofrece un elegante centro histórico declarado Patrimonio Mundial. Entre las visitas imprescindibles figuran La Cité du Vin, uno de los museos del vino más importantes del mundo, y el espectacular Espejo de Agua, situado frente a la Plaza de la Bolsa.

Burdeos es vino y calles bonitas / Burdeos Turismo

Lille es la gran novedad que se queda fija

La principal incorporación del verano será la nueva ruta entre Gran Canaria y Lille, operada por Volotea. La conexión con la ciudad francesa tendrá un vuelo semanal el martes durante la temporada estival y continuará también en invierno. Así se define esta ruta:

Aerolínea: Volotea

Volotea Duración aproximada: 4 horas y 15 minutos

4 horas y 15 minutos Precio medio: entre 80 y 150 euros ida y vuelta

Lille es una de las ciudades más elegantes del norte de Francia. Su histórica Grand Place, las fachadas flamencas del casco antiguo, la Antigua Bolsa y uno de los museos de Bellas Artes más importantes del país convierten a la ciudad en una escapada cultural muy atractiva.

Nantes apuesta por el turismo creativo

Otra de las novedades será la conexión directa con Nantes:

Aerolínea: easyJet

easyJet Duración aproximada: 3 horas y 45 minutos

3 horas y 45 minutos Precio medio: entre 70 y 150 euros

La ciudad francesa sorprende por combinar patrimonio e innovación. Su principal atractivo son Les Machines de l'Île, un parque artístico donde enormes animales mecánicos recorren el recinto, incluido un gigantesco elefante de madera y acero. También destaca el Castillo de los Duques de Bretaña y el ambiente cultural de sus calles.

Lyon: historia, patrimonio y gastronomía en el corazón de Francia

Gran Canaria también mejora su conectividad con otra ciudad francesa, Lyon gracias a easyJet.:

Aerolínea: easyJet

easyJet Duración aproximada: 3 horas y 50 minutos

3 horas y 50 minutos Precio medio: entre 80 y 160 euros

Lyon está considerada la capital gastronómica francesa. Su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, conserva callejuelas medievales y los famosos traboules, pasadizos ocultos entre edificios renacentistas. La Basílica de Notre-Dame de Fourvière ofrece una de las mejores panorámicas de la ciudad.

Lyon es una de las ciudades más importantes de Francia / Alliance Française de Lyon

Los países bálticos son una buena opción para escapar del calor

Bergen y Stavanger, disfruta de los fiordos noruegos, naturaleza y paisajes espectaculares

Norwegian incorpora dos nuevas rutas Bergen y Stavanger, dos de las ciudades más visitadas de Noruega.

Bergen, que vuelve a tener vuelo directo con la isla, destaca por el barrio histórico de Bryggen, declarado Patrimonio de la Humanidad, el famoso Mercado del Pescado y el funicular Fløibanen, desde donde se obtiene una de las mejores panorámicas de los fiordos. Su conexión será así:

Aerolínea: Norwegian

Norwegian Duración aproximada: 5 horas y 30 minutos

5 horas y 30 minutos Precio medio: entre 180 y 300 euros

La otra gran apuesta de Norwegian es Stavanger. Este destino tiene como principal atractivo el mirador natural del Preikestolen o Roca del Púlpito, suspendido a más de 600 metros sobre el fiordo Lysefjord. También destacan sus calles de casas blancas de madera y el Museo Noruego del Petróleo. Así es la ruta:

Aerolínea: Norwegian

Norwegian Duración aproximada: 5 horas y 15 minutos

5 horas y 15 minutos Precio medio: entre 180 y 300 euros

Si escoges este país, pasarás del calor del verano canario al frío escandinavo, con ciudades históricas y paisajes únicos.

Billund, el destino 'Lego', perfecto para viajar en familia

Otra de las incorporaciones de la programación estival será la conexión con Billund, en Dinamarca:

Aerolínea: Norwegian

Norwegian Duración aproximada: 5 horas

5 horas Precio medio: entre 150 y 280 euros

Esta pequeña ciudad danesa es conocida en todo el mundo por ser el lugar donde nació Lego. Allí se encuentran el parque temático Legoland Billund, considerado el original de la marca, y la innovadora Lego House, un enorme espacio interactivo dedicado a la creatividad y al juego. Es uno de los destinos familiares más populares del norte de Europa.

Reino Unido refuerza sus conexiones con Canarias

Londres-Gatwick amplía la oferta con la capital de Inglaterra

Jet2 estrena la conexión con Londres-Gatwick, que facilitará los viajes a la capital británica:

Aerolínea: Jet2

Jet2 Duración aproximada: 4 horas y 20 minutos

4 horas y 20 minutos Precio medio: entre 70 y 150 euros

Desde Gatwick es posible llegar fácilmente al centro de Londres para visitar algunos de sus lugares más emblemáticos, como el Big Ben, el Palacio de Buckingham, el British Museum, Camden Town o los teatros del West End.

Liverpool se mueve a ritmo de los Beetles

Liverpool suma una nueva conexión. La ciudad de los Beetles tendrá dos aerolíneas que conectarán ambas islas:

Aerolíneas: Jet2 y easyJet

Jet2 y easyJet Duración aproximada: 4 horas y 15 minutos

4 horas y 15 minutos Precio medio: entre 70 y 140 euros

La ciudad británica ofrece lugares emblemáticos como el Royal Albert Dock, el estadio de Anfield, el Cavern Club o su imponente catedral.

Liverpool es una alternativa para escapar del bullicio de Londres / Vox city

Belfast también entra en la programación

Otra de las novedades británicas será la conexión directa con Belfast. Aquí podrás llegar gracias a dos aerolíneas:

Aerolíneas: Jet2 y easyJet

Jet2 y easyJet Duración aproximada: 4 horas y 30 minutos

4 horas y 30 minutos Precio medio: entre 90 y 160 euros

La capital de Irlanda del Norte tiene para ver el museo Titanic Belfast, construido en el mismo lugar donde se fabricó el famoso transatlántico, es el gran atractivo de la ciudad, junto con el Ayuntamiento, el mercado de St. George y la cercana Calzada de los Gigantes.

Alemania completa la lista

Baden-Baden, puerta de entrada a la Selva Negra

La ciudad del sur de Alemania suma una nueva conexión gracias a la ruta con Baden-Baden.

Aerolínea: Ryanair

Ryanair Duración aproximada: 4 horas y 30 minutos

4 horas y 30 minutos Precio medio: entre 60 y 130 euros

Esta elegante ciudad balneario es famosa por sus históricas aguas termales y por servir de acceso a la Selva Negra. Además de relajarse en los complejos de Friedrichsbad o Caracalla, los visitantes pueden recorrer uno de los casinos más antiguos y prestigiosos de Europa.

Con estos nuevos destinos, los canarios tendrán una amplia oferta donde viajar este verano.