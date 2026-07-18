Salobre Golf tendrá más villas ante la falta de inversión para levantar nuevos hoteles

La urbanización Salobre Golf de San Bartolomé de Tirajana experimentará un cambio en su modelo de desarrollo con la transformación de una de sus grandes parcelas hoteleras en un espacio destinado a viviendas. Y es que las empresas promotoras de ese suelo han presentado ante el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana una modificación menor del Plan General de Ordenación (PGO) para cambiar el uso previsto de la parcela 16, que actualmente está reservada para la construcción de un establecimiento hotelero, y convertirla en una zona residencial. La actuación incluye además la subdivisión de la parcela, con una superficie superior a 4,4 hectáreas, en varias unidades de menor tamaño destinadas a viviendas y villas de lujo. Este cambio se produce ante la "falta de interés" inversor para construir nuevos hoteles.

División en 39 parcelas

El expediente presentado por Golf El Salobre A.I.E., sociedad vinculada a Satocan y Cerro del Sur, recoge que la modificación afecta al ámbito del Sector ST-6 Salobre Golf, incluido dentro de la ordenación pormenorizada del Plan General del municipio. La solicitud presentada por la promotora en octubre de 2023 afecta a una superficie total de 45.292 metros cuadrados, con una edificabilidad prevista de 23.035 metros cuadrados. El proyecto plantea dividir este espacio en 39 parcelas residenciales, de las que 35 podrían estar destinadas a viviendas y cuatro a edificaciones de tipología penthouse — villas de lujo —, además de crear un nuevo vial interior para garantizar el acceso a todas las futuras construcciones.

Ubicación de la parcela 16 de Salobre Golf.

Evolución de la urbanización

La parcela 16 está contemplada en el planeamiento vigente como una parcela de uso hotelero, con capacidad para desarrollar un complejo turístico. Sin embargo, el promotor argumenta que la evolución de Salobre Golf durante las últimas décadas ha demostrado una mayor demanda de viviendas residenciales frente a nuevos proyectos hoteleros. En el documento presentado al Ayuntamiento, el promotor sostiene que en la urbanización existe actualmente una falta de interés inversor para desarrollar nuevas instalaciones hoteleras, mientras que sí se ha producido un aumento de la demanda de villas, segundas residencias y viviendas vacacionales en zonas alejadas de los núcleos turísticos tradicionales.

Tres personas jugando en el campo de Salobre Golf. / ANDRES CRUZ

Viviendas y penthouse

Las viviendas cuya construcción se plantea en 35 de las parcelas que resultarían de la subdivisión, cuentan con una superficie de alrededor de 600 metros cuadrados cada una. Estas casas podrían contar con una altura máxima de dos plantas. Por otro lado, las cuatro parcelas destinadas para la edificicación de villas de lujo tipo penthouse, contarían con piscina individual o colectiva y podrían alcanzar un máximo de cuatro plantas. Estas últimas dispondrán, como mínimo, de una plaza de aparcamiento y de una zona ajardinada que no podrá ser menor al 50% de la superficie ocupada.

Un mercado más orientado al uso residencial

Golf El Salobre A.I.E. señala en su escrito que, desde la creación del sector, que cuenta con una superficie total de 3.032.805 metros cuadrados, únicamente una de las parcelas hoteleras previstas llegó a desarrollarse, — el actual Salobre Hotel Resort & Serenity — mientras que otras superficies residenciales han ido avanzando con nuevas promociones y licencias de construcción. Los promotores defienden que la modificación solicitada responde a la evolución del mercado y a las características del propio enclave, situado en el interior del municipio y orientado progresivamente hacia un modelo de residencia de calidad y villas vacacionales. El ámbito afectado se encuentra dentro de la primera fase de la urbanización Salobre Golf, situada a 1,5 kilómetros de la salida 53 de la GC-1, en el entorno de El Salobre.

Imagen de varias personas jugando al golf en El Salobre junto a dos carritos. / ANDRES CRUZ

Aprovechamiento lucrativo del Ayuntamiento

En los más de tres millones de metros cuadrados con los que cuenta el sector, se integran campos de golf, espacios libres, equipamientos y áreas residenciales. Además, el expediente recuerda que, conforme a la Ley del Suelo y al Reglamento de Ejecución del Planeamiento, el Ayuntamiento debe recibir una cesión equivalente al 10% del aprovechamiento lucrativo del sector. En este caso, el convenio urbanístico firmado en 1999 estableció la cesión municipal 66.980 metros cuadrados, de los que 24.971 metros cuadrados corresponden a superficie edificable. La promotora adquirió el terreno en 1986 y esta cesión fue acordada con la firma de un convenio urbanístico que fue aprobado en el pleno de febrero de 1999, tras la entrada en vigor de la Ley de Suelo.

La modificación también contempla una reorganización de los accesos interiores de la parcela mediante la creación de un nuevo vial, denominado vial 15, que permitirá dar servicio a las nuevas parcelas residenciales. Esta actuación supondrá un incremento de 7.472 metros cuadrados destinados a red viaria, sin aumento de la edificabilidad prevista. La propuesta se encuentra actualmente en tramitación administrativa como una modificación menor del Plan General, por lo que la transformación definitiva del uso de la parcela dependerá de la aprobación del expediente urbanístico.