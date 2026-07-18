Teodoro Sosa resalta el «valor de servicio público» de los ilustres de Gáldar

El templo de Santiago Apóstol acogió ayer una de las citas más emotivas de las 544ª fiestas de Santiago de Gáldar, una noche dedicada a premiar a quienes, desde diferentes ámbitos, han contribuido al crecimiento y la identidad del municipio. El acto de Honores y Distinciones reconoció a 23 vecinos y entidades por sus trayectorias y por representar valores como el servicio público, la solidaridad, el esfuerzo, la cultura, el conocimiento y la entrega a los demás.

La ceremonia sirvió para recordar que la grandeza de una ciudad no solo se construye con obras, inversiones o proyectos, sino también con la calidad humana de las personas que forman parte de ella. Así lo destacó el alcalde, Teodoro Sosa, quien puso el foco en el valor del compromiso y en quienes, con su trabajo y dedicación, han ayudado a hacer de Gáldar una ciudad «más cohesionada, más preparada, más solidaria y más orgullosa de sí misma».

Durante su intervención, Sosa señaló que los reconocimientos entregados no premiaban únicamente trayectorias profesionales, sino también «el valor del servicio público, de la solidaridad, del esfuerzo, del conocimiento, del compromiso con la cultura, del amor por la naturaleza, del emprendimiento, de la información libre, de la participación ciudadana y del deporte entendido como escuela de vida».

La familia de Martín Molina recogió a título póstumo el reconocimiento como Hijo Predilecto

El primer teniente de alcalde y concejal de Cultura y Fiestas, Julio Mateo Castillo, destacó que este acto supone reconocer a personas y colectivos «que, desde ámbitos muy diferentes, han contribuido a hacer mejor nuestra ciudad y a engrandecer el nombre de Gáldar», gracias a su dedicación, trayectoria y compromiso con la sociedad.

Entre los distinguidos como Hijos Predilectos de Gáldar se encuentran el veterinario y biólogo Pascual Calabuig, referente en la defensa de la fauna canaria; el traumatólogo Arturo Montesdeoca; el empresario José Oliva; el médico Antonio Ramos; José de la Cruz Mendoza Rivero, conocido como ‘Pepe Torres’, histórico representante vecinal de Caideros; la escritora y periodista Josefa Molina, embajadora de la cultura galdense; y, a título póstumo, el facultativo Martín Nicolás Molina, tras más de cuarenta años de servicio en el centro de salud de Gáldar.

Como Hijos Adoptivos fueron reconocidos la periodista Pino Araceli Rivero Gil, durante décadas jefa del gabinete de prensa del Ayuntamiento de Gáldar; el ceramista y escultor Diego Higueras; y los médicos Manuel Antonio Ojeda y Nicolás Torres, por su dedicación a la comunidad galdense.

Medallas

Además, el Consistorio entregó diez Medallas de Oro a la Asociación Madres Solidarias, por su labor social; a los medios de comunicación locales Infonorte Digital, Noroeste Televisión y Nortevisión; a los farmacéuticos Juan Antonio García y María del Carmen Ojeda; al dentista Amable Rodríguez; a José Luis Domínguez, de Óptica Domínguez Romero; y, a título póstumo, al educador y mediador de conflictos Raúl Saavedra López y al deportista Zebensui Ramos González.

Las Medallas de Plata recayeron en la maestra Rosa María Rodríguez, por su labor comunitaria desde la parroquia, y en el voluntario Juan Francisco Mendoza, por su asistencia a personas migrantes en El Hierro.