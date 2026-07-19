Dos bailarinas canarias ganan el Global Dance Open 2026
Las bailarinas canarias Estrella Jiménez y Chiara Cozza lograron el título en las finales del Global Dance Open 2026 con una puntuación de 95,83, tras meses de trabajo, entrenamientos y esfuerzo compartido.
Las bailarinas canarias Estrella Jiménez y Chiara Cozza se han proclamado campeonas del mundo en las finales del Global Dance Open 2026, uno de los certámenes internacionales de danza con mayor proyección para jóvenes intérpretes, escuelas y profesionales del sector. El evento se ha celebrado en San Sebastián (País Vasco) este fin de semana.
Ambas lograron el título con una puntuación de 95,83 puntos, un resultado que culmina meses de trabajo, entrenamientos y preparación. El triunfo fue celebrado en redes sociales con un mensaje cargado de emoción, en el que las bailarinas destacaron que una medalla de estas características no se entiende sin "horas de trabajo, sacrificio, lágrimas, caídas y esfuerzos".
El logro de Estrella Jiménez y Chiara Cozza supone un nuevo reconocimiento internacional para la danza canaria y visibiliza el trabajo que se realiza en las Islas dentro de las disciplinas escénicas. Las bailarinas agradecieron especialmente el apoyo recibido durante el proceso y subrayaron la importancia de la confianza, la constancia y el trabajo en equipo para alcanzar este resultado.
Un título mundial con 95,83 puntos
La puntuación obtenida, 95,83, refleja el alto nivel competitivo de una final internacional en la que participan bailarines y escuelas procedentes de distintos países. El Global Dance Open reúne a intérpretes de diferentes edades y estilos, y se ha consolidado como una plataforma para mostrar talento, preparación técnica y capacidad escénica.
"Hoy podemos decir con orgullo que somos campeonas del mundo", expresaron en sus redes sociales tras conseguir el oro.
Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife
- Cientos de camioneros recorren Gran Canaria para despedir a un compañero fallecido
- Este fin de semana será imposible aburrirse en Gran Canaria: estos son los mejores planes del 16 al 19 de julio
- Nueva Línea ya tiene fecha para su regreso a Gran Canaria: así será su estreno con la nueva formación vocal
- Lopesan proyecta en Pasito Blanco el mayor resort turístico de Canarias
- El hotel donde Pastora Soler (47 años) desconecta en Gran Canaria: entre palmeras y a pocos metros de la playa
- El piloto de La Aldea que ordeña sus vacas desde Dubái: «En vez de ver TikTok, me pongo a ordeñar»
- Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria: «El estadio estará listo para el Mundial de 2030 sí o sí, aunque más caro»
- Un bocadillo de calamares con toque canario se convierte en éxito cerca del aeropuerto de Gran Canaria