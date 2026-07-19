El bocadillo de pata que se ha convertido en un imprescindible de Gran Canaria: un clásico de la gastronomía canaria
El establecimiento ofrece la posibilidad de personalizar el bocadillo al gusto de cada cliente
El bocadillo de pata es un clásico de la gastronomía canaria, muchos vecinos lo eligen cada día para desayunar y afrontar la jornada laboral lleno de energía. En Gran Canaria hay diferentes establecimientos que cuenta con el clásico producto, uno de ellos es La Pata Gourmet by Kiko, un local que se ha hecho un hueco entre los imprescindibles para disfrutar de este bocadillo tradicional.
Muchos clientes que han disfrutado el bocadillo, no han dudado en compartir su experiencia y animar al resto de vecinos y turistas a disfrutar de este bocadillo típico de la gastronomía canaria.
Bocadillo de pata
Su propuesta gira en torno a la pata asada tradicional, que puede disfrutarse loncheado en el clásico bocadillo y acompañado de queso o alioli. Además, quienes prefieren también pueden adquirir la pata al corte o por kilos para disfrutarla en casa.
Uno de los aspectos más valorados por quienes visitan el local es la posibilidad de personalizar el bocadillo al gusto, adaptando el pedido a gusto personal de cada cliente. Cada persona puede elegir si prefiere la pata con más o menos grasa, añadir queso tierno o acompañarla con alioli.
Para acompañar el bocadillo, La Pata Gourmet by Kiko ofrece cafés, zumos y refrescos para completar la experiencia gastronómica.
Una receta tradicional
Una de las claves de su existo es mantener la receta de siempre, cocinar la pata asada de manera tradicional, mantenido el equilibro ente la jugosidad de la carne y una corteza que aporta un toque crujiente a la elaboración. No solo la pata es el ingrediente fundamental del bocadillo, el pan artesanal también es indispensable para formar el bocadillo.
Una combinación que ofrece tradición y calidad en cada bocado, convirtiendo al negocio en uno de los locales imprescindibles para quienes buscan disfrutar de uno de los bocadillos más populares de las Islas Canarias.
Varios establecimientos en Gran Canaria
La Pata Gourmet by Kiko cuenta con varios establecimientos en Gran Canaria:
- Triana (Las Palmas de Gran Canaria) – Calle Constantino, 9.
- Cruce de Arinaga (Agüimes) – Calle del Yunque, 52.
- Ojos de Garza (Telde) – Estetic Park, Calle Practicante Casto Moros.
- Cientos de camioneros recorren Gran Canaria para despedir a un compañero fallecido
- Este fin de semana será imposible aburrirse en Gran Canaria: estos son los mejores planes del 16 al 19 de julio
- Nueva Línea ya tiene fecha para su regreso a Gran Canaria: así será su estreno con la nueva formación vocal
- Lopesan proyecta en Pasito Blanco el mayor resort turístico de Canarias
- El hotel donde Pastora Soler (47 años) desconecta en Gran Canaria: entre palmeras y a pocos metros de la playa
- El piloto de La Aldea que ordeña sus vacas desde Dubái: «En vez de ver TikTok, me pongo a ordeñar»
- Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria: «El estadio estará listo para el Mundial de 2030 sí o sí, aunque más caro»
- Un bocadillo de calamares con toque canario se convierte en éxito cerca del aeropuerto de Gran Canaria