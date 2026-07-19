Jorge Cosmen, presidente de Alsa: «En Gran Canaria contamos con 250 vehículos y 290 conductores»

¿Cuál es el motivo por el que Alsa decide entrar en Canarias en 2019?

Primero por Gran Canaria en sí, por el destino. Parece que lo damos por hecho, pero Gran Canaria ha sabido mantenerse como destino turístico durante mucho tiempo. Vemos que hay una preocupación por mejorar y por hacer un destino turístico sostenible, de futuro. Pasan los años y siguen siendo años buenos, no es que sea un mercado con una volatilidad brutal. Y yo creo que en el mundo geopolítico en el que vivimos, encontrar destinos como Gran Canaria tiene mucho valor intrínseco por sí mismo, para el atractivo de las inversiones.

¿Es más complejo implantarse en islas que en territorio continental?

No. Por ejemplo, si tú me dices que es más complicado instaurarse en un país africano o en una isla en Canarias, te digo que en Canarias es mucho más fácil. Lo que tengo en cuenta es el entorno,el sistema, cómo está, la fiabilidad… Luego el tema de que sea una isla no es un tema logístico.

¿Y es rentable?

Cuando está en el negocio del turismo sabe que es un negocio muy estacional. Luego hay que tener la visión de largo plazo; hay meses mejores y peores. Entonces lo que hay que hacer es intentar que compense. Pero tiene que serlo. Porque una empresa si no es rentable, acaba desapareciendo. Y esa es una manera también de que entre todos contribuyamos a que sea sostenible porque, por ejemplo, si ha habido casos de destinos turísticos donde se ha agotado al cliente porque se ha pensado que los precios podrían ser infinitos en la escalada de precios, pero no entrega servicio a cambio, la gente no es tonta.

¿Cuántas guaguas y cuánto personal tiene Alsa en Canarias?

En Canarias estamos por encima de las 2.000 personas, empleos, y las guaguas están en torno a los 800 vehículos.

¿En qué islas?

Estamos en cinco islas: Lanzarote; Fuerteventura; Gran Canaria; Tenerife y La Palma

¿Y en Gran Canaria?

En Gran Canaria tenemos 250 vehículos, 290 conductores, 140 acompañantes escolares, 40 para taller y 100 de estructura.

¿Qué servicios presta Alsa en Gran Canaria?

En Gran Canaria tenemos una variedad importante de tipo de servicios, discrecional, es decir, traslados a aeropuerto y excursiones mayormente, en un 80%, también urbano en Santa Lucía de Tirajana y una concesión de interurbano en la zona de Gáldar, escolares y eventos.

¿Qué opina de las tasas de Aena para las guaguas en los aeropuertos?

Yo creo que sí es necesario, como en todos los lados, saber cómo impacta todos estos incrementos de costes, qué beneficio traen, no sólo al operador de la infraestructura, sino también un poco al conjunto de la isla y del sector. Si una nueva tasa va a hacer que se quite la congestión de la carretera, pues hay como un equilibrio. Entonces, lo que no sé es si las nuevas tasas de Aena restan competitividad. El reto va a estar en ese incremento de coste, en qué mejora de competitividad nos va a traer y eso es lo que está por ver.

¿Pero prefiere que la subida de tarifas no exista?

Yo creo que quiero entenderlo mejor, cuál es la razón y cómo puedo ganar competitividad, porque no lo sé todavía.

¿Cuánto cuesta el servicio de Alsa?

Bueno, eso es una tarifa regulada que se pone desde el Cabildo. Lo bueno que tiene el transporte regular es que al ser un transporte bajo contrato, tiene un precio que está regulado. Eso significa que los precios no varían en función de la demanda. Lo que sí puede haber son bonificaciones o promociones que reduzcan el importe que paga el usuario.

El convenio del Cabildo de Gran Canaria con Global finalizará en diciembre de 2027 y su presidente, Antonio Morales, ya ha dicho que es partidario de una empresa pública, pero también matizó que primeramente hay que valorar todas las opciones. ¿Qué tipo de convenio preferiría?

Las dos opciones son: o que se quede todo como está o hacemos una licitación. Yo soy partidario de que una licitación siempre va a enriquecer un poco. Cuando hay gente interesada, permite pensar en nuevas visiones. Pero primero tiene que haber una planificación de todo lo que es el turismo y la infraestructura. Porque hay un gran riesgo, que hemos visto en otros destinos turísticos mundiales, que cuando la movilidad no funciona, no fluye, se muere el destino porque la gente sabe que salir del hotel es un problema. Entonces, creo que eso es lo que hay que evitar a todas costas.

¿Cómo?

Pues tiene que haber una movilidad sostenible, que sea ecológica, pero también que tenga carriles o infraestructura propia para que pueda ser atractiva para el usuario porque si no, siempre se va a preferir el vehículo privado. Pero dentro de ese gran dilema, es decir, licitar o no licitar, yo creo que licitar y probar, testear el mercado, siempre suma. Eso sí, siempre con orden, con rigor y sabiendo que lo que queremos no es un cambio radical, sino mejoras en la movilidad.

¿Una mayor competitividad beneficia al transporte interurbano?

Bueno, en este caso yo creo que lo que se quiere es que queremos que haya una flota determinada en tamaño y en calidad de emisiones. Queremos que haya un tipo de nivel de formación del personal, que haya un tipo de nivel de frecuencia en estas líneas, que haya ese tipo de empresa que además tiene que invertir en esta infraestructura necesaria. Está muy bien tener autobuses eléctricos, pero el autobús eléctrico necesita infraestructura de carga y capacidad, que es un tema que lleva planificación de años. Entonces, toda esa visión de planificación es la que yo quizás echo en falta y esa visión más un poco a medio o largo plazo.

¿Cómo debería ser esa licitación?

Lo que está claro es que en la licitación tiene que primar la calidad y que no sea sólo una subasta de precios, que al final estrangula la operación y baja la calidad y eso no es lo que queremos, porque lo que se quiere es que sea sobre todo sostenible. Y para que sea sostenible hay que tener muy clara qué calidad queremos de movilidad. Es muy importante que la movilidad sea sostenible y asequible en base a la calidad.

¿Qué valoración hace de la situación actual del transporte interurbano en la isla?

Nosotros vemos una empresa que es eficaz, que es moderna, que tiene una inversión en flota de edad media muy razonable. Y sin entrar a valorar, pero solo por comparativa, yo diría que está en la parte superior como empresa operadora de transportes.

Desde hace tiempo se habla del tren en Gran Canaria. El proyecto ya tiene la declaración ambiental favorable y faltan 2.000 millones de euros para que comience a ser una realidad. ¿Cómo valora Alsa, un tren en Gran Canaria?

Todo lo que sea invertir en infraestructura en condiciones de largo plazo es bueno, pero tiene que ser con sentido. El tren puede ser interesante a medio y largo plazo, pero hay que ser realistas y probablemente va a tardar unos 15 años, ¿nos podemos permitir estar 15 años sin que haya nada en medio? ¿Por qué ir por fases y empezar, por ejemplo, con un carril de dedicación exclusiva, de lo que se llaman los Bus Rapid Transit Systems, que son como autobuses de alta capacidad que luego dan lugar a una infraestructura ferroviaria porque ya tienes hecho el carril exclusivo y empiezas a solucionar el problema? En cualquier caso, creo que invertir en infraestructura que vertebre y estructure el futuro del territorio es bueno.

En el siglo de historia de Alsa, ¿cómo ha cambiado el modelo de transporte?

Hace ya más de 100 años, mi bisabuelo pilotaba un coche de caballos y tenía que cambiar a los caballos o a las yeguas o a las mulas. Entonces eso ha cambiado mucho. Pero hay algo que yo creo que no ha cambiado ni va a cambiar, que es que el transporte es un servicio público esencial y básico, que vertebra mucho el territorio, que muchas veces es la única alternativa a la movilidad de muchas personas. Además, tiene que evolucionar hacia la sostenibilidad porque no podemos ir todos en coche privado. Yo siempre pongo el ejemplo de que muchas veces uno no utiliza el transporte público hasta que viaja al extranjero. Uno va a Londres o a París, y de repente se sube al metro o al autobús de doble piso, pero aquí nunca se sube. Y yo digo, ¿por qué no? Hay que intentar cambiar esos chips. Pero yo creo que esa vocación de servicio y de calidad y de transporte público esencial es muy importante que se mantenga como el principal valor del transporte. Y sobre todo, por supuesto, un transporte seguro y fiable. Y luego todo lo que sea de componentes de adaptación tecnológica, de innovación, el tema de emisiones.

¿Cuáles son los principales retos que afronta Alza para los próximos años?

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Como empresa tenemos el reto y la obligación de cuidar de nuestra gente, tener con nosotros a los mejores, dar el mejor servicio y adaptar la empresa a los cambios, no sólo tecnológicos, sino a todo lo que es la evolución permanente de las cosas. Como empresa tenemos que saber que las nuevas generaciones tienen otros hábitos, otros usos y que espero que el transporte siga siendo parte de su día a día. Por ejemplo, en mi época a los 18 años lo primero que hacías era sacarte el carnet de conducir para tener un coche. Hoy en día no. Hoy en día lo que queréis es otras cosas. Es una vida más tecnológica y yo creo que nosotros también tenemos que sacarle el mejor partido sin perder nunca de vista la humanidad. A mí me gusta pensar que nuestros valores están basados en algo que decía nuestro padre que son las cuatro H: la humildad, la honestidad, la humanidad y un poco de buen humor. Yo creo que son valores que te pueden hacer sobrevivir y subsistir, con capacidad de adaptarte y de comprender tus valores que al final es tu manera de hacer las cosas y de ver las cosas.