Multitudinaria Romería Ofrenda a Santiago en Gáldar

La Tradicional Romería Ofrenda al Señor Santiago de Los Caballeros de Gáldar ha vuelto a convertir al municipio en epicentro de la tradición, las costumbres canarias y el tipismo. Miles de personas han participado en esta cita, una de las principales dentro del programa de las 544ª Fiestas Mayores de Santiago y que para esta ocasión contaba con 41 carretas y hasta 14 agrupaciones musicales, este año con la incorporación de una agrupación murciana y de la asociación de bailarines de El Pinar de El Hierro.

Un año más, los romeros han cumplido con la tradición acudiendo perfectamente ataviados con los trajes típicos tradicionales de diferentes localidades canarias y adornando sus carretas con palmas y productos de la tierra entre la música de las agrupaciones y de las propias parrandas que los acompañaban.

Como es habitual, la Corporación Municipal de Gáldar encabezada por su alcalde Teodoro Sosa recibía en la rotonda de Becerril a la Corporación Municipal del municipio hermano de Santa María de Guía encabezada por su alcalde, Alfredo Gonçalves.

La Asociación Folclórica Cultural Bailarines "El Pinar" de El Hierro marcaba entonces el paso de la comitiva desde la Bajada de Las Guayarminas. Junto a ambas corporaciones, Aitana Rodríguez y Edgar Bolaños, Guayarmina y Bentejuí de las Fiestas Mayores de Santiago de Gáldar 2026 junto a toda su corte de Tenesoyas y representantes de los barrios y pagos del municipio encabezaban la romería en dirección al casco histórico de la ciudad, totalmente engalanada, donde les esperaban vecinos y visitantes para disfrutar de la música y la tradición.

Durante el recorrido, momento para el baile, la música, disfrutar de productos típicos y de compartir una jornada donde la tradición, el sentimiento y el arraigo son protagonistas, en una de las romerías más tradicionales y multitudinarias de la isla, entre instrumentos, carretas engalanadas, ganado y vestimenta tradicional.

A su llegada al frontis de la iglesia el párroco rector Don Manuel Reyes Brito recibía a los romeros con repique de campanas. Cada carreta llegaba a continuación para hacer su ofrenda de productos no perecederos que se distribuirán entre las familias menos favorecidas.

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, daba la bienvenida a todos los galdenses, "a los hermanos de Guía y también a los bailarines de El Hierro y a la agrupación llegada desde Murcia", afirmando que "cuando este frontis se engalana con los productos de la tierra, cuando faltan ocho días escasos para el día grande de Santiago, Gáldar huele a romería y aquí, después de 544 años de fervor a nuestro Santiago de los Caballeros Gáldar rinde pleitesía un año más. Que viva Santiago de los Caballeros".

Por su parte Don Manuel Reyes agradecía en nombre de Cáritas las donaciones en forma de productos perecederos que iban dejando frente a la Iglesia cada una de las carretas.

La Romería contó con la participación de las agrupaciones folclóricas El Limonar de Murcia, Harimaguadas, Los Cebolleros, Acataifa y la agrupación Musical Facaracas. El grupo folclórico Noroeste Guiense, Aires del Norte, Surco y Arado y Estacato. También con las parrandas de Fagagesto, La Última y nos vamos, la parranda del Valle y Atájale y nos vamos.

Una vez concluida la romería la música y la fiesta se prolongaron por las calles habilitadas para ello. El Baile de Taifa ponía el punto final sobre el escenario de la Plaza de Santiago. Y a continuación, DJ Promaster y DJ Aythami.