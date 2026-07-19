Una nueva conexión eléctrica impulsa el polígono industrial de Doctoral

El polígono industrial de Doctoral, una infraestructura clave para el desarrollo económico de Santa Lucía de Tirajana que ha permanecido paralizada durante más de veinte años, está a punto de desbloquearse de forma definitiva. Según ha confirmado el alcalde del municipio, Francisco García, este histórico estancamiento se está solucionando de la mano de las gestiones urbanísticas y energéticas que se están integrando directamente en la redacción del nuevo Plan General de Ordenación, el cual dotará de seguridad jurídica, orden y un marco moderno a todo el suelo industrial de la localidad.

El principal obstáculo que mantenía congelado este espacio era un grave problema de potencia eléctrica, dado que el polígono requiere de un total de 11 megavatios (MW) para su correcto funcionamiento y la zona circundante solo disponía de 7 MW. Para solventar este déficit, el Ayuntamiento y la Junta de Compensación que gestiona el suelo han logrado que Endesa otorgue un punto de conexión en la subestación de Aldea Blanca, situada en el término municipal vecino de San Bartolomé de Tirajana. En consonancia con este avance, la propiedad ya ha solicitado las autorizaciones pertinentes al Consistorio de San Bartolomé de Tirajana para ejecutar el tendido de cables desde Aldea Blanca, cruzando el barranco de Tirajana, y ha presentado un proyecto modificado ante el Ayuntamiento de Santa Lucía con el fin de culminar las obras de urbanización y adaptarlas a las normativas técnicas vigentes.

Mayor diversidad de usos

Esta reactivación coincide con un momento crucial para el urbanismo local, ya que el Ayuntamiento se encuentra inmerso en la modificación y redacción participativa del Plan General de Ordenación. Francisco García enfatiza que esta herramienta, considerada la más importante para el porvenir del municipio, respetará de forma estricta los usos industriales de Doctoral pero introducirá una mayor flexibilidad.

Lejos de reducir el alcance del polígono, el nuevo Plan General pretende implementar una mayor diversidad de usos que responda a las demandas contemporáneas del tejido empresarial, permitiendo la convivencia de actividades manufactureras, comerciales y tecnológicas en un entorno óptimo.

Como muestra de esta nueva visión estratégica e integrada en el planeamiento, el alcalde destaca el acuerdo alcanzado hace dos semanas con la compañía Disa para realizar una permuta de terrenos. Mediante esta operación, la antigua estación de servicio situada en plena zona peatonal de la Avenida de Canarias en Vecindario se trasladará a una parcela del polígono de Doctoral catalogada para este fin. Esto posibilitará la implantación de una infraestructura moderna dotada de electrolineras y adaptada a la nueva movilidad sostenible, un uso comercial e industrial que no estaba contemplado de esta manera en los planeamientos antiguos y obsoletos.

La previsión del grupo de gobierno es que las obras sobre el terreno puedan iniciarse antes de que concluya el presente mandato, configurando el polígono de Doctoral como una oportunidad histórica para las pequeñas y medianas empresas locales.

El nuevo diseño urbanístico facilitará el traslado de talleres mecánicos, carpinterías metálicas y de madera, cerrajerías y pequeñas empresas de fontanería que actualmente operan en los cascos urbanos, resolviendo así problemas de ruido, movilidad y seguridad ciudadana. Del mismo modo, el espacio dará cabida a nuevos sectores como cocinas industriales, panaderías o pastelerías de gran producción, permitiendo que el centro autónomo de la ciudad se libere de actividades pesadas y que el polígono se convierta en el verdadero motor industrial que Santa Lucía lleva esperando más de dos décadas.

Aunque el Consistorio ha completado ya la primera fase del Plan General de Ordenación, el alcalde advierte de que aún queda un largo recorrido administrativo, ya que debe trasladarse a otras instituciones, que tendrán que pronunciarse sobre su contenido y sobre su adaptación al Plan Insular de Ordenación, al Plan de Desarrollo de Infraestructuras del Gobierno de Canarias y a otros instrumentos sectoriales.