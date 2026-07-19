Onalia Bueno entrega el bastón de mando a la Virgen del Carmen de Mogán y la nombra alcaldesa perpetua del municipio

El municipio grancanario de Mogán ha vivido este domingo una de sus jornadas más emotivas y multitudinarias con motivo de las Fiestas del Carmen. El tradicional encuentro entre las imágenes de la Virgen del Carmen de Arguineguín y de Playa de Mogán volvió a poner de manifiesto el profundo arraigo de las comunidades costeras de la isla hacia la Patrona del Mar, reuniendo a residentes, visitantes y devotos en una celebración que combina la fe, la tradición pesquera y la identidad local.

La travesía marítima, el acto central del día, se convirtió en un gran despliegue de color y sentimiento marinero sobre las aguas del sur de Gran Canaria, consolidando este evento como uno de los principales referentes culturales del verano en el archipiélago.

Procesión terrestre y preparativos en el muelle de Arguineguín

Los actos conmemorativos comenzaron a primera hora de la mañana en el núcleo urbano de Arguineguín. A las 9:00 horas, la procesión terrestre inició su recorrido desde la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen con destino al puerto. El trayecto estuvo acompañado por una gran afluencia de feligreses y por los acordes de la Banda La Pasión de La Aldea, encargada de poner la nota musical a un traslado marcado por los vítores y las muestras de devoción.

Encuentro marítimo entre las vírgenes del Carmen de Mogán y Arguineguín / Javi Navarro

Una vez la comitiva alcanzó las instalaciones portuarias, se procedió a la celebración de una misa desde el escenario papal. Durante el transcurso de la ceremonia, se vivió uno de los momentos más destacados de la mañana cuando la imagen principal se acercó a la pequeña talla de la Estrella de los Mares. En este acto se le colocó a la figura un rosario que constituye un obsequio histórico del Papa León, un detalle que despertó una gran emoción entre los asistentes.

Posteriormente, la Virgen del Carmen fue alzada a hombros para ser embarcada en el 'Mikel Merino', el pesquero designado este año para portar la imagen. En la embarcación oficial también embarcaron representantes institucionales, entre ellos el concejal de Pesca, Víctor Gutiérrez; el concejal de Playas, Willy García; y el jefe accidental de la Policía Local, Marcos Domínguez.

Una multitudinaria comitiva recorre el litoral moganero

La procesión marítima partió de Arguineguín custodiada por una flota numerosa, compuesta por 16 barcos pesqueros de las cofradías locales y cerca de 150 embarcaciones de recreo. La comitiva avanzó por el litoral realizando paradas estratégicas llenas de simbolismo. La primera de ellas tuvo lugar en la bahía de El Pajar, donde la comitiva rindió honores a la Virgen de Santa Águeda.

Vista general procesión marítima del Carmen en Mogán. / A. M.

El itinerario costero prosiguió por los enclaves de El Perchel, Patalavaca, Anfi, Puerto Rico, Amadores, Los Frailes, Medio Almud, Tiritaña y Tauro. En este último punto de la ruta se guardó un emotivo espacio para el recuerdo y el homenaje a los marineros y personas fallecidas en el mar, una de las tradiciones más respetadas por el sector pesquero de la comilla canaria.

Reconocimiento institucional: Alcaldesa Perpetua de Mogán

Mientras los barcos surcaban el litoral, la actividad se trasladó a Playa de Mogán, donde se ofició otra misa en la plaza Doctor Pedro Betancor León. Durante la homilía, la concejala Yaiza Llovell dio lectura pública a la moción institucional, aprobada previamente por el Pleno del Ayuntamiento de Mogán, mediante la cual se otorga a la Virgen del Carmen el título oficial de Alcaldesa Perpetua del municipio.

La Virgen se acercó a la pequeña talla de la Estrella de los Mares, a la que además se le colocó el rosario obsequio del Papa León

Tras la lectura de la moción, la alcaldesa de la localidad, Onalia Bueno, procedió al acto simbólico de la colocación del bastón de mando a la talla de Playa de Mogán, repitiendo el mismo protocolo que se había llevado a cabo días atrás con la imagen de Arguineguín. La regidora municipal subrayó la relevancia de este nombramiento, señalando que la distinción plasma el vínculo histórico y generacional que une a las familias del municipio con la figura de la patrona marina.

El esperado encuentro en el muelle de Playa de Mogán

Pasadas las 12:30 horas, la comitiva procedente de Arguineguín hizo su entrada en el muelle de Playa de Mogán, donde aguardaba una multitud encabezada por la alcaldesa y diversos miembros de la corporación local. El instante del saludo entre ambas imágenes religiosas centró la atención de los presentes, escenificando la unión cultural de los dos núcleos marineros del municipio.

Una vez reunidas, ambas tallas fueron trasladadas en procesión conjunta hasta la plaza Doctor Pedro Betancor León en un ambiente festivo y musical. Horas más tarde, las imágenes regresaron al recinto portuario para una última despedida arropada por cánticos antes de que la Virgen de Arguineguín iniciara su viaje de retorno a su puerto de origen.

Coordinación del plan de seguridad y continuidad de las fiestas

Para garantizar el correcto desarrollo del evento, el Ayuntamiento de Mogán coordinó un amplio dispositivo de seguridad en el que participaron de forma conjunta el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, la Cruz Roja del Mar, la Policía Local, Protección Civil, dotaciones de ambulancias y las propias embarcaciones pertenecientes a las Cofradías de Pescadores de la zona.

Con este encuentro se dan por concluidas las actividades principales de las Fiestas del Carmen en el núcleo de Arguineguín. No obstante, las celebraciones patronales en Playa de Mogán continuarán vigentes ofreciendo actos culturales y de ocio dentro de su programación.