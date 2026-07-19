Tunte celebra su Romería Ofrenda a Santiago Apóstol con siete carretas y cinco parrandas

Tunte volvió a encontrarse este sábado con sus tradiciones durante la celebración de la Romería Ofrenda en honor a Santiago Apóstol, uno de los principales actos de sus fiestas patronales. Siete carretas y cinco parrandas recorrieron el casco histórico de la capital de San Bartolomé de Tirajana en una jornada de alta participación ciudadana.

La comitiva inició su recorrido a las 20.00 de la tarde desde el Algarrobero y avanzó por diferentes calles del pueblo hasta alcanzar la iglesia de Tunte. Romeros, agrupaciones folclóricas, residentes y visitantes acompañaron el paso de las carretas durante un itinerario que atravesó algunos de los puntos más reconocibles del núcleo histórico antes de finalizar en la zona de Tamarán.

En esta edición participaron las carretas de El Carpeta, El Sequero, La Hoya, Franco, Risco Blanco, La Plata y El Cachorro. Todas ellas trasladaron hasta el centro del pueblo los productos destinados a la ofrenda, al tiempo que contribuyeron a mantener el carácter popular y tradicional de una celebración estrechamente vinculada a la identidad de Tunte.

La música estuvo a cargo de la Parranda Los Amigos de Tejeda, la Parranda Los Rubios, la Parranda Cal y Canto, la Parranda Los Amigos y la Parranda Los Cazadores. Las cinco formaciones acompañaron el recorrido y ofrecieron sus actuaciones durante la entrega de los productos ante Santiago Apóstol.

El acto se desarrolló bajo el formato de Romería Ofrenda, una propuesta promovida en la edición anterior por la concejala de Festejos y Eventos, Yilenia Vega. La incorporación de la ofrenda ha permitido reforzar la dimensión tradicional y religiosa de la romería, integrando la participación de las carretas y las parrandas ante la imagen del patrón.

El grupo de gobierno municipal fue el encargado de iniciar la ofrenda, seguido por cada una de las siete carretas participantes. Para recibir las aportaciones, la imagen de Santiago Apóstol fue situada en el exterior de la iglesia, donde los distintos colectivos entregaron los frutos de la tierra mientras las parrandas interpretaban piezas del repertorio tradicional canario.

El primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, destacó la importancia de esta celebración dentro del calendario festivo del municipio. "La enorme participación que hemos vuelto a vivir demuestra el cariño que los vecinos de Tunte y del conjunto del municipio sienten por estas fiestas. La romería reúne a generaciones distintas en torno a Santiago Apóstol y mantiene vivas unas tradiciones que debemos continuar cuidando y transmitiendo", afirmó.

Una vez concluida la romería y finalizada la ofrenda ante Santiago Apóstol, la programación continuó a las 23.30 horas con la Gran Verbena del Romero en la plaza de Tunte. Star Music, Havana 500 y Grupo D’Music animaron el final de una de las jornadas más esperadas de las fiestas patronales, que volvió a reunir a vecinos y visitantes en el corazón de la capital del municipio.