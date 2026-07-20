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La ampliación de la desaladora del Sureste terminará en 2027 y aumentará su producción un 15 %

Las actuaciones permitirán abastecer a 138.000 habitantes de los municipios de Santa Lucía de Tirajana, Agüimes e Ingenio y ayudará a paliar la sequía en la comarca del Sureste

Visita institucional para conocer el estado de avance de las obras en la Planta Desaladora del Sureste

Visita institucional para conocer el estado de avance de las obras en la Planta Desaladora del Sureste / David Delfour

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Las obras para la ampliación de la Desaladora del Sureste avanzan. La primera fase ya está casi terminada y está previsto que las actuaciones finalicen en enero de 2027. La planta, ubicada en Pozo Izquierdo, abastece actualmente de agua potable a más de 138.000 habitantes de los municipios de Santa Lucía de Tirajana, Agüimes e Ingenio. Sin embargo, con la construcción de las nuevas infraestructuras y la adquisición de maquinaria, la producción de agua aumentará un 15 %, lo que permitirá pasar de los 33.000 metros cúbicos diarios actuales a 38.000 metros cúbicos.

Ya se ha empleado un 25 % de los 3.059.672,80 euros concedidos por el Cabildo de Gran Canaria a través del Plan de Cooperación con las Mancomunidades 2024-2027 y del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. De esta forma, la ampliación del edificio central que alberga la maquinaria necesaria para realizar la desalinización está cerca de completarse. Los trabajos de cimentación ya han finalizado, mientras que las obras de cerramiento lateral y de cubierta, así como la ejecución de la solera interior y la construcción de los canales para la distribución de las tuberías de agua se desarrollarán en los próximos meses. Una vez concluida esta fase, se acometerán las instalaciones eléctricas interiores y el centro de transformación necesario para suministrar energía al nuevo módulo de desalación de agua de mar.

Esta mañana tuvo lugar una visita institucional a las instalaciones, a la que acudieron el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el presidente de la Mancomunidad y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández; el vicepresidente primero y alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García; la vicepresidenta segunda y alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín; el consejero de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica, Miguel Antonio Hidalgo, y el gerente del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, Carmelo Javier Santana.

«Ya se ha superado la fase más crítica de la obra», señaló el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández Suárez. «Esta es una desaladora pionera que supone un avance extraordinario en la búsqueda de soluciones y alternativas al grave problema de la sequía en la comarca del Sureste», explicó Morales.

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