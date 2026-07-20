El área Recreativa de La Laguna en Valleseco ofrece un verano de aprendizaje y diversión a 120 niños

Desde hace cerca de dos décadas el Área Recreativa y las instalaciones deportivas municipales de La Laguna en Valleseco acoge el campus de verano para los más pequeños. Un espacio en el que 120 niños y niñas aprenden acerca del ecosistema, para fomentar así unas vacaciones alejadas de la tecnología. Cada jornada combina estas experiencias con actividades deportivas, juegos, talleres, piscina, rutas por la naturaleza y dinámicas al aire libre.

El curso de verano busca que los participantes aprendan lecciones mientras acarician un animal, riegan una planta recién sembrada o comparten una mañana de juegos en plena naturaleza. El objetivo es que los niños se alejen de las pantallas mientras aprenden y juegan acerca de la riqueza del sector primario a la vez que crean nuevas amistades. El campus pondrá fin a las actividades el 31 de agosto, aunque los niños y niñas llevan disfrutando de las jornadas desde el pasado uno de julio.

Los niños y niñas que participan en estas jornadas pueden desde dar de comer a animales como cabras, ovejas, gallinas y burros de la granja hasta cuidar y ver como crecen las hortalizas que han sembrado durante el verano. De esta manera, el campus fomenta el trabajo en la tierra con calabacines, habichuelas, lechugas o col rizada para que los más pequeños valoren el esfuerzo que realizan los agricultores desde plantar el cultivo hasta cuando llega a la mesa.

También cuentan con actividades como aprender nuevos insectos, construir pequeñas casetas en el bosque o saber cuál es la forma adecuada de proteger a la naturaleza. El campus no solo se centra en el municipio de Valleseco, sino que los niños y niñas podrán disfrutar de varias salidas durante su duración, entre ellas la playa de Las Alcaravaneras, ir a ver una película al cine, visitar el Cenobio de Valerón, conocer más de 550 especies de animales en el acuario Poema del Mar o disfrutar del recreativo Ilusiona en el centro comercial Los Alisios.

La concejala de Educación, Genita Rodríguez Santana, señala que el campus de verano es para que los niños y niñas disfruten del verano con un acercamiento a "la naturaleza y al sector primario desde la experiencia". Al igual que puedan desarrollar valores como "el respeto, la cooperación, la responsabilidad y el cariño por el entorno que nos rodea".