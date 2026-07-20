Arucas destina 150.000 euros a los comercios afectados por las obras públicas

El Ayuntamiento de Arucas ha aprobado una convocatoria de subvenciones dotada con 150.000 euros para apoyar al sector empresarial afectado por la ejecución de obras públicas en el municipio. Las ayudas están dirigidas a compensar la pérdida de ingresos de comercios que se han visto afectados directamente por los trabajos realizados en la circunvalación de Arucas (GC-20) y en el aparcamiento del Recinto Ferial.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Promoción Económica y Turismo, está destinada a personas autónomas, microempresas y pequeñas empresas con domicilio fiscal o social en Arucas que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

Entre las condiciones para acceder a estas ayudas figura que la actividad económica se haya iniciado, como mínimo, en el año 2022, además de estar incluida en alguno de los epígrafes de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) contemplados en la convocatoria.

Ayudas según la ubicación del establecimiento

La convocatoria establece dos líneas de subvención en función del distrito donde se encuentre ubicado el negocio. La Línea A, con una cuantía de 3.000 euros, corresponde a establecimientos situados en el Distrito 1 (Casco de Arucas), Distrito 2 (La Goleta, La Montañeta y La Fula), Distrito 5 (Santidad, Juan XXIII, San Francisco Javier, Lomo Grande y San Gregorio) y Distrito 7 (Visvique, Los Portales y Los Castillos).

Por su parte, la Línea B, con ayudas de 1.500 euros, está dirigida a establecimientos ubicados en el Distrito 3 (El Puertillo, Bañaderos y Trapiche), Distrito 4 (Cardones y Tinocas) y Distrito 6 (Tres Barrios y Trasmontaña).

Requisitos y presentación de solicitudes

La convocatoria excluye como beneficiarias a las personas o entidades que desarrollen su actividad económica sin establecimiento permanente, mediante venta ambulante o exclusivamente a través de canales de venta online.