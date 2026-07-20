El bar de Gran Canaria que enamora con auténtica cocina canaria desde 1987: sus albóndigas de cochino conquistan en cada bocado
El establecimiento ofrece platos de la cocina canaria tradicional y una buena relación calidad-precio
Quienes busquen un rincón en el que saborear cocina canaria tradicional en Gran Canaria, Bar Ca’ Manolo es una visita obligada. Desde 1987, este negocio familiar de El Madroñal ofrece tradición, sabor y elaboraciones caseras. Además de un trato familiar y acogedor que lo ha llevado a convertirse en una parada obligatoria tanto para vecinos como para quienes visiten la isla.
Cocina canaria tradicional
La propuesta gastronómica del bar gira en torno a las recetas de siempre, entre las que destacan los chicharrones acompañados de gofio, un plato perfecto para empezar a abrir el apetito. El queso a la plancha con mermelada casera y mojo, también es un clásico de la gastronomía canaria.
Uno de los platos obligatorios del establecimiento son las albóndigas de cochino negro, que destacan por su sabor y la salsa que las acompaña muchos la describen como increíble. También potajes que varían según la temporada.
Trato familiar
Para culminar la comida, el bar ofrece tarta de queso con chocolate blanco y flan casero, dos postres que enamoran a los amantes del dulce y ponen el broche final a un almuerzo tradicional.
El restaurante cuenta con un salón interior acogedor y una terraza donde podrás disfrutar de la comida en un entorno familiar y relajado. Uno de los aspectos que más resaltan quienes lo prueban en la excelente relación calidad-precio que ofrecen.
Los clientes destacan que se trata de un establecimiento acogedor, por lo que quienes estén interesados en visitarlo no deben acudir en una franja horaria muy saturada. Además, destacan que mantiene la esencia y la calidad como el primer día, dejando a quienes los visitan con un buen sabor de boca y ganar de repetir la experiencia gastronómica.
Dónde se encuentra
Bar Ca´ Manolo se encuentra en El Mandroñal, 84, en el municipio de Santa Brígida. Cuenta con 4,5 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y no han dudado en recomendar la experiencia gastronómica.
Abre de viernes a domingo de 12:00 a 17:00 horas para ofrecer servicio de almuerzo, mientras que el resto de días permanece cerrado por descanso del personal.
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