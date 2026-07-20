La ciudad de Gáldar se prepara para los días centrales de sus Fiestas Mayores con actos tradicionales y conciertos hasta el 26 de julio

Gáldar encara los días centrales de sus 544ª Fiestas Mayores de Santiago con una programación que combina actos tradicionales, celebraciones religiosas, actividades familiares y conciertos. La ciudad concentrará entre el miércoles 22 y el domingo 26 de julio algunas de sus citas más destacadas, entre ellas los Caballitos de Fuego, el Volcán Anunciador, la Gran Cabalgata de Carrozas, la Bajada de la Rama de Santiago, la Procesión de Santiago de los Caballeros y la Batalla de Flores.

Los actos tradicionales marcan el inicio de la semana grande

La programación de los días principales comenzará el miércoles 22 de julio con las Danzas y Zambras de los gigantes y Caballitos de Fuego de Santiago, una celebración recuperada hace once años que vuelve a ocupar un lugar destacado dentro de las fiestas. El acto tendrá lugar a partir de las 21:00 horas y dará paso, a las 23:00 horas, al Tradicional Volcán Anunciador, una de las imágenes habituales del calendario festivo galdense. La jornada finalizará con el espectáculo “Cambio de Piel”, tributo a Marc Anthony, en la Plaza de Santiago.

El jueves 23 la música será protagonista con el Concierto Extraordinario de la Banda Municipal de Música de la Real Ciudad de Gáldar, previsto para las 21:00 horas en la Plaza de Santiago. Posteriormente, a las 23:30 horas, tendrá lugar la Gran Cabalgata de Carrozas, que recorrerá las principales calles del casco histórico acompañada por bandas de música.

La Bajada de la Rama y los conciertos centran el viernes

Uno de los momentos más esperados llegará el viernes 24 de julio con la Bajada de la Rama de Santiago. Desde las 17:00 horas se podrán recoger las ramas en la Plaza del Calvario para iniciar posteriormente el recorrido hasta la calle de Santiago de Los Caballeros, donde se celebrará la enramada a Santiago el Peregrino. La jornada contará con la participación de los papagüevos y las bandas Archipiélago y Guayedra.

La programación musical continuará por la noche con varias propuestas. El Recinto Cultural La Quinta acogerá desde las 20:30 horas el regreso a los escenarios de Adrián Vega, El Vega Life, en un concierto que también contará con las actuaciones de Monzón e Íñigo Quintero. Además, está previsto un espectáculo de drones a las 22:00 horas.

En la Plaza de Santiago, desde las 22:00 horas, se celebrará el concierto de La Otra Oreja, tributo a La Oreja de Van Gogh, seguido de una verbena con las orquestas Armonía Show y La Combinación. La noche incluirá también la actuación de Aythami DJ, un espectáculo audiovisual y una exhibición de fuegos artificiales a medianoche.

Santiago de los Caballeros protagoniza la jornada del sábado

El sábado 25 de julio, festividad de Santiago de los Caballeros, Gáldar celebrará los actos religiosos y cívicos en honor a su patrón. Tras la Misa de Peregrinos, a las 11:40 horas tendrá lugar la Procesión Cívica con el Traslado del Pendón Real Bajo Mazas, con presencia de la Corporación Municipal. A las 12:00 horas se celebrará la Eucaristía Solemne en Honor de Santiago Apóstol, presidida por el obispo de Canarias, José Mazuelos Pérez, y posteriormente, a las 13:00 horas, saldrá la procesión por las calles del casco histórico.

Durante la tarde, la ciudad celebrará la tradicional Batalla de Flores, que comenzará a las 19:00 horas en las inmediaciones de la Plaza de Santiago. La jornada continuará con el concierto de Merche en La Quinta a las 21:00 horas y una verbena en la Plaza de Santiago con las orquestas Panamaribe y Star Music desde las 23:30 horas.

Actividades familiares y cierre musical con Camela

El domingo 26 de julio, coincidiendo con la festividad de Santa Ana, la programación estará dirigida especialmente al público familiar con la instalación del Parque Lúdico Infantil en la Plaza de Santiago y la calle Guanarteme. Castillos hinchables, talleres, espectáculos y juegos se desarrollarán entre las 11:00 y las 19:00 horas. La jornada contará además con el espectáculo infantil “Karcocha” a las 12:00 horas y el cierre de fiestas con la actuación de Hierba Nueva a las 13:30 horas.

El último gran acto de las 544ª Fiestas Mayores de Santiago será el concierto del dúo Camela, dentro de su gira “+de 30”. La actuación permitirá al público disfrutar de algunos de los temas más conocidos de Dioni y Ángeles, con entradas disponibles a través de la plataforma entradas.galdar.es.

La semana grande comenzó este lunes con un pasacalles por la calle Capitán Quesada y el espectáculo infantil “Cantilandia” en la Plaza de Santiago. Este martes continuará la programación con el espectáculo de la gira del 25 aniversario del grupo Alma de Bolero. Las 544ª Fiestas Mayores de Santiago están organizadas por la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, dirigida por el primer teniente de alcalde Julio Mateo Castillo.