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Firgas

Firgas prepara sus fiestas de San Roque con un pregón del cirujano Fernando Gómez-Pamo

Las fiestas del patrón del municipio incluirán actos tradicionales como el Palo de San Roque y la romería, además de actuaciones de Los Gofiones, Olga Cerpa y Mestisay o Fran Baraja

El concejal de Festejos, Manuel Báez y el alcalde de Firgas, Alexis Henríquez, durante la presentación de las fiestas de San Roque 2026.

El concejal de Festejos, Manuel Báez y el alcalde de Firgas, Alexis Henríquez, durante la presentación de las fiestas de San Roque 2026. / LP/DLP

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Juan Rodríguez Santana

Las Palmas de Gran Canaria

La Villa de Firgas celebrará sus fiestas en honor a San Roque 2026 desde el 31 de julio hasta el 17 de agosto y darán comienzo con un pregón de Fernando Gómez-Pamo, un reconocido médico y cirujano con vinculación personal con Firgas, donde cuenta con una segunda residencia en la zona de Hoya del Abad. Según explicó el concejal de Festejos, Manuel Báez, su trayectoria profesional, calidad humana y conocimiento del municipio han sido algunos de los motivos para elegirlo como encargado de inaugurar oficialmente las celebraciones el próximo 31 de julio. La programación de San Roque reunirá actos culturales, deportivos, musicales, religiosos y tradicionales dirigidos a vecinos, vecinas y visitantes.

La Romería de San Roque alcanza su 50 aniversario

El Ayuntamiento presentó este lunes el calendario festivo, que incluye propuestas para diferentes edades y mantiene como eje central las celebraciones vinculadas al patrón del municipio. Entre los acontecimientos destacados de las fiestas figura la romería de San Roque, que este año conmemorará su 50 aniversario, junto al tradicional Palo de San Roque. El programa también contará con un apartado musical con actuaciones de Los Gofiones, Olga Cerpa y Mestisay, Fran Baraja y Ryan Milo, entre otros artistas. La programación mantiene citas consolidadas como el Festival Folclórico Miguel Gil y el Encuentro Regional de Solistas, además de incluir actividades deportivas como el maratón de fútbol sala, torneos de fútbol y pádel, entre otras disciplinas. También tendrá presencia el sector primario con la tradicional Feria de Ganado.

Un médico y cirujano será el pregonero de las fiestas

La presentación de las fiestas tuvo lugar en la Destilería Peligroso Pérez, donde el alcalde de Firgas, Alexis Henríquez, y el concejal de Festejos, Manuel Báez, dieron a conocer los principales actos previstos para esta edición. Henríquez destacó que la programación incorpora actividades infantiles, talleres, conciertos y encuentros tradicionales, además del papel de las agrupaciones culturales y musicales del municipio. Durante la presentación, el alcalde puso también en valor la colaboración de empresas vinculadas al municipio, como la destilería anfitriona del acto, y señaló que la implicación del tejido empresarial contribuye al desarrollo de Firgas.

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El concejal de Festejos recordó que las fiestas de San Roque son las principales celebraciones del municipio por estar dedicadas a su patrón. Báez destacó la participación vecinal como uno de los elementos fundamentales de estos festejos y señaló la importancia de conservar las tradiciones incorporando nuevas propuestas adaptadas a la actualidad. El Ayuntamiento de Firgas ha invitado a la ciudadanía y a quienes visiten la Villa durante estas fechas a participar en una programación que volverá a reunir tradición, cultura, música y convivencia en torno a las fiestas de San Roque.

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