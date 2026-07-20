La gestión indirecta de las hamacas y sombrillas avanza en San Bartolomé de Tirajana con el apoyo del Consejo Sectorial de Playas

El Consejo Sectorial de Playas de San Bartolomé de Tirajana ha respaldado por unanimidad el inicio del procedimiento para implantar un nuevo modelo de gestión indirecta del servicio de hamacas y sombrillas del litoral municipal. La medida permitirá regularizar una concesión que llevaba más de quince años funcionando con el contrato vencido y en situación de precario. La propuesta aprobada plantea que la prestación del servicio se realice mediante una concesión administrativa, una fórmula que, según los informes técnicos y jurídicos expuestos durante la sesión, permitirá mejorar la capacidad de respuesta, reforzar la seguridad jurídica y mantener el control público sobre la actividad.

La concesión permitirá trasladar la gestión operativa a la empresa adjudicataria

Desde el punto de vista económico, el nuevo modelo permitirá al Ayuntamiento mantener los ingresos derivados de la explotación del servicio, mientras que la empresa concesionaria asumirá la gestión operativa y el riesgo empresarial asociado a la actividad. El Consistorio considera que esta fórmula evita mantener una estructura administrativa compleja para un servicio de carácter estacional. El primer teniente de alcalde y concejal de Turismo, Alejandro Marichal, situó la decisión dentro del proceso de modernización del destino turístico. Marichal afirmó que el objetivo es resolver una situación prolongada en el tiempo y avanzar hacia unas playas con servicios adaptados a las necesidades actuales.

El Ayuntamiento defiende un modelo con continuidad laboral y control municipal

La concejala de Turismo y Playas, Yilenia Vega, señaló que el respaldo del Consejo Sectorial refleja que el análisis realizado sobre las distintas alternativas de gestión apunta hacia esta fórmula como la más adecuada para garantizar la continuidad del servicio, la calidad de la prestación y la protección de los derechos de los trabajadores. El Ayuntamiento trasladó también un mensaje de tranquilidad a la plantilla, al indicar que el futuro pliego de condiciones incluirá la subrogación del personal y el mantenimiento de sus derechos laborales, con el objetivo de asegurar la continuidad del empleo.

La decisión contó además con el respaldo de distintos sectores representados en el Consejo. La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) apoyó el modelo de gestión indirecta al considerar que puede contribuir a mejorar la calidad del servicio, mientras que los actuales concesionarios también mostraron su apoyo a la propuesta.

Renovación de equipamientos y actuaciones en el litoral

Una vez finalizado el procedimiento administrativo y definida la nueva concesión, el Ayuntamiento prevé impulsar un concurso de ideas para renovar la imagen de los kioscos, hamacas y sombrillas de las playas del municipio, con la intención de adaptar estos elementos a la proyección turística de Maspalomas.

Durante la reunión del Consejo Sectorial de Playas también se informó del próximo inicio de las obras de rehabilitación del Paseo Costa Canaria, en el tramo comprendido entre el Centro Comercial Tropical y el Beach Club, con una inversión cercana a los dos millones de euros. Además, se abordaron los proyectos de remodelación del Paseo del Faro y del tramo entre el Hotel Riu y el Centro Comercial Tropical. El órgano municipal conoció asimismo las negociaciones que mantiene la Concejalía de Turismo y Playas con la Dirección General de Costas para avanzar en la ordenación de las terrazas de la playa de Maspalomas y en la recuperación del entorno del Centro Comercial Oasis.