Gran Canaria avanza en el tratamiento del cáncer con el inicio de las obras del centro de terapias avanzadas en el Negrín

El edificio que convertirá al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín en la sede de la protonterapia en Canarias ya ha comenzado a construirse, y la previsión es que pueda estar operativo en agosto de 2028. Así, la Isla ha iniciado la cuenta atrás para disponer de una infraestructura destinada a transformar el diagnóstico y el tratamiento del cáncer en el Archipiélago.

El espacio cobrará cuerpo en una parcela muy próxima al área de Consultas Externas del centro, y contará con dos unidades diferenciadas. En una de ellas, se instalará el equipo de protonterapia donado por la Fundación Amancio Ortega, que se empleará para abordar determinados tipos de cáncer, y cuya principal ventaja es su capacidad para dirigir la radiación de forma más localizada y reducir el daño en tejidos sanos. La otra área albergará el ansiado ciclotrón, lo que permitirá producir radiofármacos para aplicarlos en las pruebas PET en Canarias, sin necesidad de depender de la Península como hasta ahora.

Según explicó este lunes el director facultativo de la obra, Antonio Ocaña, en el marco de la celebración de un acto que simbolizó el inicio de los trabajos, el edificio se organizará en torno a tres patios por donde entrará la luz natural. El inmueble contará con tres plantas sobre rasante y dos semisótanos, todo ello en una superficie total de 4.300 metros cuadrados.

“Lo más característico de este proyecto son los búnkeres que tenemos en el interior. El de la protonterapia tendrá dos pisos, un gantry de más de 12 metros de altura y muros de tres metros de anchura, que están llenos de conductos separados milimétricamente”, señaló el arquitecto, aludiendo a la precisión que exige una infraestructura de estas características.

Por su parte, la zona de instalación del ciclotrón para Medicina Nuclear se sitúa en un semisótano, accesible desde el interior de la parcela del hospital solo para el personal autorizado, que dispondrá de su propio búnker y de instalaciones independientes de la zona de protonterapia. Este espacio está específicamente diseñado para el recurso, con las condiciones técnicas, de seguridad y protección radiológica pertinentes. Tal y como aseguró Ocaña, durante la ejecución de las obras –adjudicadas a la empresa Copasa Infraestructuras, S.L.U.– se verterán más de 5.000 metros cúbicos de hormigón.

"Avance espectacular"

En la cita, también estuvo presente la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, quien quiso poner en valor el gran paso que ha dado la comunidad con la apuesta por esta iniciativa. «Hoy colocamos la primera piedra no solo de un nuevo edificio, sino de un centro de terapias avanzadas», afirmó. A juicio de la titular de la sanidad canaria, la infraestructura supondrá "un avance espectacular”, pues no solo será posible mejorar en materia de diagnóstico, también en el tratamiento de los pacientes oncológicos. “El proyecto ha requerido un gran esfuerzo por parte del Servicio Canario de la Salud, los técnicos implicados y la Fundación Amancio Ortega. Sabemos que tenemos una obra hidráulica, y hemos tenido que contar con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el permiso de la ocupación del suelo”, destacó.

Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, enmarcó la actuación en la estrategia del Ejecutivo para "poner al paciente en el centro del sistema". Según indicó, la construcción permitirá ampliar la cartera de servicios, ser más eficientes en los tratamientos de los cánceres en pacientes adultos y pediátricos, y acercar la sanidad a la ciudadanía. Y es que a esta dotación se sumará el ciclotrón que está previsto que entre en funcionamiento en 2027 en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), reforzando así la capacidad del Archipiélago para generar los radiofármacos y avanzar en el diagnóstico por imagen.

Asimismo, Clavijo recordó que la obra cuenta con un presupuesto de aproximadamente 20,5 millones de euros –de los cuales 17.472.600 han sido aportados por los Fondos Europeos– y un plazo de ejecución de 24 meses. "Estamos aquí con una obra adjudicada, con una realidad, una larga demanda y una colaboración público-privada”, destacó el presidente.

Hay que recordar que estos trabajos que se realizan en el complejo de referencia del área norte de la Isla coinciden con las obras que se están llevando a cabo para ampliar el servicio de Urgencias, lo que permitirá expandir el área en 552 metros cuadrados y aumentar en 47 las plazas destinadas a los pacientes. "Las tareas avanzan a buen ritmo", aseveró Esther Monzón.