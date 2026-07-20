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Gran Canaria vive la final del Mundial desde la arena: San Agustín reúne a cientos de aficionados para ver ganar a España

La playa de San Agustín acogió una retransmisión en pantalla gigante del partido entre España y Argentina con un dispositivo especial de movilidad, seguridad y animación

Gran Canaria vive la final del Mundial desde la arena: San Agustín reúne a cientos de aficionados para ver ganar a España

Gran Canaria vive la final del Mundial desde la arena: San Agustín reúne a cientos de aficionados para ver ganar a España / La Provincia

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Mar Molina

La Playa de San Agustín, en San Bartolomé de Tirajana, se convirtió este domingo en uno de los puntos de encuentro de Gran Canaria para vivir la final del Mundial de Fútbol 2026. Cientos de aficionados se reunieron sobre la arena para seguir en directo la victoria de España ante Argentina en una jornada marcada por el ambiente festivo y la convivencia.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aprovechó la infraestructura instalada con motivo del X Maspalomas Soul Festival para ofrecer la retransmisión del encuentro en una pantalla gigante junto al mar, permitiendo a vecinos y visitantes disfrutar del partido en un escenario diferente al habitual.

La cita convirtió San Agustín en una gran grada al aire libre durante las horas previas al encuentro y el desarrollo de la final. Aficionados con camisetas, banderas y símbolos de la selección española se concentraron en la zona para vivir el partido decisivo del campeonato.

Además de la retransmisión, el Ayuntamiento organizó actividades de animación antes del inicio del encuentro con las actuaciones del cantautor Kilian Viera y del DJ Tony Bob.

Transporte gratuito para facilitar el acceso a San Agustín

Para evitar la acumulación de vehículos y facilitar la llegada de los aficionados, el Consistorio puso en marcha un servicio de guaguas gratuito de ida y vuelta desde el aparcamiento público del Estadio de Maspalomas.

El objetivo era favorecer una llegada más cómoda a la playa y reducir los problemas de movilidad durante una jornada que concentró a numerosos seguidores en la zona turística del sur de Gran Canaria.

El Ayuntamiento destaca el ambiente durante la final

Tras el partido, el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, destacó el comportamiento de los asistentes y calificó la jornada como una “fiesta cívica del fútbol”.

El Consistorio también agradeció el trabajo realizado por los servicios de seguridad y emergencias que participaron en el dispositivo preparado para la retransmisión y las actividades previas.

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La final del Mundial dejó así una imagen diferente en Gran Canaria, con una celebración deportiva trasladada a la costa y con la Playa de San Agustín como escenario para que aficionados vivieran el triunfo de España.

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