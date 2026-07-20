"Hemos comprado el 90% del suelo urbanizable en La Goleta": El alcalde de Agüimes celebra la compra de suelo para construir viviendas públicas

El Ayuntamiento de Agüimes ha formalizado la compra de más de 40.000 metros cuadrados de suelo urbanizable en La Goleta a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) por un importe de 700.000 euros, según ha informado el Consistorio en un comunicado. La operación permitirá avanzar en la tercera fase del Plan de Vivienda municipal, que contempla la construcción de nuevas viviendas de alquiler tasado. La adquisición incorpora al patrimonio municipal una parte mayoritaria del suelo previsto para este sector y permitirá al Consistorio asumir el impulso del desarrollo urbanístico de la zona. Según explicó el alcalde, Óscar Hernández, la firma culmina un procedimiento administrativo que se ha prolongado durante más de un año. "Hemos comprado el 90% del suelo urbanizable previsto en este sector", destaca el regidor, lo que permitirá al Ayuntamiento liderar de forma inmediata su desarrollo urbanístico.

La Goleta concentrará una de las principales actuaciones residenciales

Los terrenos adquiridos serán una pieza central de la última fase del Plan de Vivienda de Agüimes, una iniciativa aprobada por el Pleno municipal que prevé la creación de más de 1.700 viviendas protegidas distribuidas en diferentes ámbitos del municipio. El proyecto establece tres etapas. La primera incluye la construcción de 224 viviendas en parcelas públicas situadas en Agüimes casco y Arinaga. La segunda contempla nuevas actuaciones en el Cruce de Arinaga, mientras que la tercera fase incorporará 911 viviendas repartidas entre La Goleta, Agüimes y Cruce de Arinaga.

Un modelo basado en colaboración público-privada

El desarrollo previsto plantea que empresas promotoras privadas construyan y gestionen las viviendas sobre suelo público mediante un sistema de alquiler tasado. Las rentas deberán situarse al menos un 50% por debajo de los precios del mercado, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda asequible.

La Goleta

Una vez finalizado el periodo de concesión establecido, las viviendas pasarán a formar parte del patrimonio público municipal, ampliando así el parque residencial disponible para los vecinos.

Próximos pasos para desarrollar el sector

Tras la compra de los terrenos, el Ayuntamiento iniciará la redacción del proyecto de desarrollo urbanístico del ámbito de La Goleta. La previsión municipal es que esta fase pueda completarse en un plazo aproximado de entre tres y cuatro meses. Posteriormente, se abordará la urbanización del sector y la licitación de los trabajos necesarios para redactar los proyectos, ejecutar las obras y poner en marcha la gestión de las futuras viviendas de alquiler.