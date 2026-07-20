Agricultura
Una jornada técnica analiza nuevas estrategias contra la plaga que afecta al cultivo del pimiento en Canarias
Técnicos, investigadores y agricultores compartieron experiencias sobre control biológico, ensayos adaptados a las islas e inspecciones en viveros ante la expansión del insecto conocido como Thrips parvispinus
El Cabildo de Gran Canaria ha reunido a especialistas nacionales e internacionales para analizar la evolución del Thrips parvispinus, una plaga emergente que afecta al cultivo del pimiento en Canarias desde su detección en 2023. La jornada técnica, celebrada en la Granja Agrícola Experimental, permitió compartir conocimientos sobre su seguimiento, manejo y las primeras estrategias para reducir su impacto en las explotaciones agrícolas.
El encuentro contó con la participación de más de un centenar de personas, entre asistentes presenciales y participantes conectados por vía telemática. La cita reunió a investigadores, técnicos y productores interesados en conocer los avances disponibles frente a una especie que está generando daños en los cultivos de pimiento de la isla. La organización de esta jornada responde a la preocupación trasladada por productores del sector ante la expansión de esta plaga, especialmente relevante en Gran Canaria por la importancia del pimiento dentro de la producción agrícola destinada al abastecimiento del mercado interior.
Investigación, control biológico y seguimiento técnico
El programa reunió intervenciones de expertos que participaron tanto de forma presencial como mediante conexión en línea desde los Países Bajos, Valencia y Tenerife. Durante la jornada se abordaron cuestiones relacionadas con la situación actual de la plaga, las alternativas de control biológico, los ensayos adaptados a las condiciones de Canarias, el seguimiento de experiencias en marcha y las inspecciones en viveros.
Una respuesta ante los daños detectados en explotaciones
La iniciativa comenzó a tomar forma en enero de este año, cuando la cooperativa COLICAN comunicó al Cabildo de Gran Canaria la aparición de daños importantes provocados por Thrips parvispinus en varias explotaciones de pimiento. Según la información trasladada, algunos agricultores tuvieron que retirar sus cultivos debido a la afección causada por el insecto. Tras una visita conjunta realizada en marzo por diferentes administraciones a explotaciones agrícolas del sureste de la isla, se planteó la necesidad de acercar al sector la experiencia de especialistas con conocimiento sobre esta plaga y sus posibilidades de manejo.
Próximas actuaciones para el sector agrícola
La participación alcanzó los 75 asistentes presenciales y otras 30 personas conectadas en línea, una respuesta que permitió el intercambio de información entre profesionales vinculados a la investigación, la asistencia técnica y la producción agrícola. Tras la acogida de esta primera jornada, el Cabildo de Gran Canaria prevé organizar un nuevo encuentro técnico durante el tercer trimestre del año con el objetivo de continuar trasladando al sector los avances científicos y las experiencias acumuladas sobre el seguimiento y manejo del Thrips parvispinus.
La continuidad de estas iniciativas busca mantener un canal de información entre especialistas y productores ante una plaga que continúa siendo objeto de estudio por su impacto en uno de los cultivos agrícolas de referencia de la isla.
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