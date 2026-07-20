Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelo emergencia CanariasBarranco GuiniguadaTV Canaria UD Las PalmasCampeón regional de lucha canariaPedri y Yéremy Pino - Mundial 2026San Mateo - Mundial EspañaEEUU centro militar CanariasAdidas lo hace oficial: este es el precio de la nueva camiseta de España con dos estrellas tras ser Campeones del Mundo
instagramlinkedin

Mogán

Mogán reúne a más de 400 participantes en la segunda edición de Los Juegos del Verano

La iniciativa celebrada en Arguineguín dentro de las Fiestas del Carmen incorporó cinco pruebas nuevas y contó con la participación de 24 equipos

Imagen de varios competidores participando en una de las pruebas de Los Juegos de Verano.

Imagen de varios competidores participando en una de las pruebas de Los Juegos de Verano. / LP/DLP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Juan Rodríguez Santana

Las Palmas de Gran Canaria

Arguineguín volvió a convertirse durante el fin de semana en el punto de encuentro de una competición marcada por el deporte, la convivencia y la participación con la celebración de la segunda edición de Los Juegos del Verano. La cita reunió a más de 400 participantes distribuidos en 24 equipos, cuatro más que en la primera edición, que afrontaron nueve pruebas en distintos espacios de la localidad marinera. La actividad comenzó el viernes 17 de julio con un pasacalle de presentación que recorrió las calles desde la plaza Pérez Galdós y dio paso a una jornada en la que los equipos compitieron en diferentes retos diseñados para poner a prueba su coordinación, habilidad y capacidad de trabajo conjunto.

Nuevas pruebas y más equipos en la segunda edición

La organización, a cargo de EVENSUR Eventos y Producciones con el apoyo del Ayuntamiento de Mogán, introdujo cinco pruebas nuevas respecto a la edición de 2025, además de modificaciones en algunos de los desafíos ya existentes para renovar la experiencia de los participantes. Entre las nuevas propuestas se incluyeron retos como “El Unicornio Galopante”, en el que las parejas debían avanzar a caballito para explotar globos con un cuerno de unicornio; “El Suelo es Lava”, basado en desplazamientos sin tocar el suelo; “La Torre de Colores”, centrada en el equilibrio y la precisión; y “La Catapulta de Sopladeras”, una prueba de habilidad y coordinación. Las pruebas se desarrollaron en enclaves reconocibles de Arguineguín, entre ellos la playa de El Perchel y la plaza de Las Marañuelas, donde participantes y público siguieron una competición que combinó desafíos físicos con dinámicas de entretenimiento.

Imagen de varios de los participantes del pasacalles que inaugura los Juegos de Verano en Arguineguín.

Imagen de varios de los participantes del pasacalles que inaugura los Juegos de Verano en Arguineguín. / LP/DLP

Una cita integrada en las Fiestas del Carmen

La competición finalizó la noche del sábado 18 de julio con la prueba “Los Bolos”, que puso el cierre a la segunda edición antes de la entrega de premios. La organización destacó la respuesta recibida por parte de residentes y participantes llegados de otros puntos de la isla. El incremento del número de equipos participantes, que pasó de 20 a 24, consolidó esta iniciativa dentro del programa de las Fiestas del Carmen como una actividad con presencia creciente en el calendario festivo del municipio.

Noticias relacionadas y más

Primera edición de Los Juegos del Verano Kids

La programación continuará con la primera edición de Los Juegos del Verano Kids, una versión adaptada al público joven que se celebrará el sábado 25 de julio en el Campo de Fútbol de Mogán, también dentro del marco de las Fiestas del Carmen. La nueva competición contará con 10 equipos de hasta 12 integrantes y combinará la participación de menores de entre 6 y 11 años con adolescentes y adultos mayores de 18 años. Los grupos competirán en seis pruebas y el periodo de inscripción ya se encuentra cerrado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Este fin de semana será imposible aburrirse en Gran Canaria: estos son los mejores planes del 16 al 19 de julio
  2. El bocadillo de pata que se ha convertido en un imprescindible de Gran Canaria: un clásico de la gastronomía canaria
  3. Cientos de camioneros recorren Gran Canaria para despedir a un compañero fallecido
  4. El hotel donde Pastora Soler (47 años) desconecta en Gran Canaria: entre palmeras y a pocos metros de la playa
  5. Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria: «El estadio estará listo para el Mundial de 2030 sí o sí, aunque más caro»
  6. Un bocadillo de calamares con toque canario se convierte en éxito cerca del aeropuerto de Gran Canaria
  7. Un cambio de suelo da paso a un edificio emblemático en pleno Vecindario
  8. Nueva Línea ya tiene fecha para su regreso a Gran Canaria: así será su estreno con la nueva formación vocal

Mogán reúne a más de 400 participantes en la segunda edición de Los Juegos del Verano

Mogán reúne a más de 400 participantes en la segunda edición de Los Juegos del Verano

"Que sea la alcaldesa quien pague de su bolsillo esta acción temeraria", señala NC-BC sobre mantener la tasa turística de Mogán

"Que sea la alcaldesa quien pague de su bolsillo esta acción temeraria", señala NC-BC sobre mantener la tasa turística de Mogán

El área Recreativa de La Laguna en Valleseco ofrece un verano de aprendizaje y diversión a 120 niños

El área Recreativa de La Laguna en Valleseco ofrece un verano de aprendizaje y diversión a 120 niños

Gran Canaria avanza en el tratamiento del cáncer con el inicio de las obras del centro de terapias avanzadas en el Negrín

Gran Canaria avanza en el tratamiento del cáncer con el inicio de las obras del centro de terapias avanzadas en el Negrín

"Hemos comprado el 90% del suelo urbanizable en La Goleta": El alcalde de Agüimes celebra la compra de suelo para construir viviendas públicas

La ampliación de la desaladora del Sureste terminará en 2027 y aumentará su producción un 15 %

La ampliación de la desaladora del Sureste terminará en 2027 y aumentará su producción un 15 %

El bar de Gran Canaria que enamora con auténtica cocina canaria desde 1987: sus albóndigas de cochino conquistan en cada bocado

El bar de Gran Canaria que enamora con auténtica cocina canaria desde 1987: sus albóndigas de cochino conquistan en cada bocado

Teodoro Sosa visita al matrimonio de Gáldar que suma más de 70 años de vida en común

Teodoro Sosa visita al matrimonio de Gáldar que suma más de 70 años de vida en común
Tracking Pixel Contents