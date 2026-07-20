Mogán reúne a más de 400 participantes en la segunda edición de Los Juegos del Verano

Arguineguín volvió a convertirse durante el fin de semana en el punto de encuentro de una competición marcada por el deporte, la convivencia y la participación con la celebración de la segunda edición de Los Juegos del Verano. La cita reunió a más de 400 participantes distribuidos en 24 equipos, cuatro más que en la primera edición, que afrontaron nueve pruebas en distintos espacios de la localidad marinera. La actividad comenzó el viernes 17 de julio con un pasacalle de presentación que recorrió las calles desde la plaza Pérez Galdós y dio paso a una jornada en la que los equipos compitieron en diferentes retos diseñados para poner a prueba su coordinación, habilidad y capacidad de trabajo conjunto.

Nuevas pruebas y más equipos en la segunda edición

La organización, a cargo de EVENSUR Eventos y Producciones con el apoyo del Ayuntamiento de Mogán, introdujo cinco pruebas nuevas respecto a la edición de 2025, además de modificaciones en algunos de los desafíos ya existentes para renovar la experiencia de los participantes. Entre las nuevas propuestas se incluyeron retos como “El Unicornio Galopante”, en el que las parejas debían avanzar a caballito para explotar globos con un cuerno de unicornio; “El Suelo es Lava”, basado en desplazamientos sin tocar el suelo; “La Torre de Colores”, centrada en el equilibrio y la precisión; y “La Catapulta de Sopladeras”, una prueba de habilidad y coordinación. Las pruebas se desarrollaron en enclaves reconocibles de Arguineguín, entre ellos la playa de El Perchel y la plaza de Las Marañuelas, donde participantes y público siguieron una competición que combinó desafíos físicos con dinámicas de entretenimiento.

Imagen de varios de los participantes del pasacalles que inaugura los Juegos de Verano en Arguineguín. / LP/DLP

Una cita integrada en las Fiestas del Carmen

La competición finalizó la noche del sábado 18 de julio con la prueba “Los Bolos”, que puso el cierre a la segunda edición antes de la entrega de premios. La organización destacó la respuesta recibida por parte de residentes y participantes llegados de otros puntos de la isla. El incremento del número de equipos participantes, que pasó de 20 a 24, consolidó esta iniciativa dentro del programa de las Fiestas del Carmen como una actividad con presencia creciente en el calendario festivo del municipio.

Primera edición de Los Juegos del Verano Kids

La programación continuará con la primera edición de Los Juegos del Verano Kids, una versión adaptada al público joven que se celebrará el sábado 25 de julio en el Campo de Fútbol de Mogán, también dentro del marco de las Fiestas del Carmen. La nueva competición contará con 10 equipos de hasta 12 integrantes y combinará la participación de menores de entre 6 y 11 años con adolescentes y adultos mayores de 18 años. Los grupos competirán en seis pruebas y el periodo de inscripción ya se encuentra cerrado.