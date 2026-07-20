Teodoro Sosa visita al matrimonio de Gáldar que suma más de 70 años de vida en común

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, y la concejala de Política del Mayor, Dolores Delgado, visitaron en el barrio de Los Quintana a José García Moreno y Juana Pérez Jiménez, un matrimonio con más de 70 años de casados.

El encuentro se desarrolló en la vivienda de la pareja, situada en la calle Camino Laguete, y se prolongó cerca de una hora. Durante la conversación, los representantes municipales se interesaron por sus experiencias personales y por los recuerdos de más de siete décadas de convivencia.

Una vida compartida en Los Quintana

José García Moreno, nacido en 1930, es el mayor de ocho hermanos. Juana Pérez Jiménez, nacida en 1933, creció junto a cuatro hermanas.

Ambos residen juntos en su domicilio de Los Quintana, donde mantienen una vida en común y se prestan cuidados de forma mutua. Esta realidad centró parte de la visita y permitió conocer de cerca su situación cotidiana.

Recuerdos de más de siete décadas

El matrimonio relató distintos episodios de su trayectoria personal y familiar durante el encuentro. La conversación abordó también los cambios vividos a lo largo de los años y su experiencia como vecinos del municipio.

La visita formó parte de la atención municipal dirigida a las personas mayores de Gáldar. El encuentro permitió reconocer la trayectoria de José García Moreno y Juana Pérez Jiménez, marcada por más de 70 años de convivencia.