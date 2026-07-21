Artenara, Tejeda y Valleseco incorporan contadores digitales para mejorar un servicio clave frente a la escasez hídrica

Artenara, Tejeda y Valleseco avanzan hacia un nuevo modelo de gestión del agua con la implantación de sistemas de telelectura y telegestión de contadores, una tecnología que permitirá mejorar la eficiencia del abastecimiento, optimizar los recursos disponibles y reducir la brecha digital entre las pequeñas localidades y los grandes núcleos urbanos.

El proyecto forma parte de la estrategia para combatir los efectos de la denominada España despoblada, acercando a los municipios del interior tecnologías avanzadas que permitan garantizar servicios públicos de calidad.

La actuación, impulsada por el Consorcio Intermunicipal de Servicios de las Cumbres de Gran Canaria, contempla una inversión superior al millón de euros, financiada a través de los fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Entre las ventajas previstas se encuentra la posibilidad de disponer de lecturas automáticas, con hasta 24 registros diarios de consumo, así como sistemas de alerta ante fugas, consumos elevados, contadores averiados o posibles incidencias en la red. De esta forma, la tecnología permitirá actuar antes ante pérdidas de agua y avanzar hacia una gestión más sostenible de un recurso especialmente importante en un territorio condicionado por la escasez hídrica y el cambio climático.

Tres municipios, tres actuaciones adaptadas a sus necesidades

Cada municipio contará con una intervención específica. Tejeda será la actuación de mayor alcance, con la adaptación de 1.561 contadores domiciliarios, además de la incorporación de sistemas de gestión asociados y la digitalización de elementos de control de la red.

Vista de la cumbre de Gran Canaria. / José Carlos Guerra

En Artenara, el proyecto contempla la renovación de 500 contadores, junto con la implantación del sistema de telelectura, herramientas de explotación de datos y mejoras en la gestión de sectores y depósitos.

Por su parte, Valleseco afronta una fase diferente, ya que el municipio ya había implantado entre 2022 y 2023 un sistema de telelectura para la totalidad del parque de contadores domiciliarios. La nueva actuación permitirá completar la digitalización de la red mediante la instalación de 22 contadores de cabecera, mejorando el control global del abastecimiento.

No obstante, la puesta en marcha de estos proyectos está condicionada por los plazos establecidos para la ejecución de los fondos europeos. Estas ayudas cuentan con un calendario limitado, por lo que los ayuntamientos deben agilizar los trámites para garantizar que la financiación pueda traducirse en inversiones reales sobre el territorio. En este contexto, la colaboración entre administraciones, incluido el apoyo del Gobierno de Canarias, puede resultar clave para acompañar a los pequeños municipios en la ejecución de proyectos estratégicos de esta dimensión.