El Cabildo de Gran Canaria descarta ya el negociado y abre la vía a buscar dinero de más instituciones para la reforma del estadio y

El tiempo avanza y la reforma del Estadio de Gran Canaria continúa sin un rumbo definido. El Ejecutivo insular ha dado marcha atrás y descarta por completo el procedimiento negociado —la vía que había elegido hace apenas dos semanas— para intentar desbloquear unas obras clave para el Mundial de 2030. La decisión llega después de que las constructoras advirtieran de que no aceptarían esta fórmula, ya que no permitía modificar las condiciones económicas del contrato. Estas declaraciones han sido trasladadas desde la Corporación a este periódico. El motivo del desencuentro es evidente: los 174 millones de euros previstos por el Cabildo están muy lejos de los cerca de 250 millones que el sector calcula como coste real, un desfase próximo al 40% que acabó dejando la licitación desierta. Ahora la institución insular busca una nueva salida para evitar que el proyecto siga enquistado y no descarta aumentar la inversión necesaria. Y hay más: el consejero de Deportes, Aridany Romero, aseguró que el Cabildo «no renuncia» a captar recursos de «otros lugares» - en referencia a otras adminstraciones- si fuese necesario elevar la financiación para sacar adelante una reforma cuyo calendario empieza a apretar.

Este giro y marcha atrás ya se podía intuir, ya que las constructoras dejaron claro desde el primer momento que no aceptarían el procedimiento negociado como vía para adjudicar los trabajos. No obstante, esta situación se confirmó tras las reuniones que el Cabildo de Gran Canaria mantuvo recientemente con los empresarios del sector, quienes trasladaron en primera persona los riesgos que implicaba esta fórmula.

El principal problema de esta vía es que el presupuesto se mantendría intacto, al igual que las condiciones del contrato, incluida la penalización por retrasos en la ejecución de las obras que alcanza el 50% del importe total de los trabajos. A esto se suma el elevado coste de los materiales necesarios para la estructura que recubre el exterior del estadio, conocida como 'La Nube', una pieza que por sí sola supone cerca de la mitad del presupuesto de la reforma.

El futuro Estadio de Gran Canaria / LP/DLP

Ahora, con el procedimiento negociado ya descartado, al Cabildo de Gran Canaria solo le quedan dos caminos para intentar adjudicar los trabajos cuanto antes. El primero pasa por actualizar el presupuesto del proyecto hasta acercarlo a los cerca de 250 millones de euros que las constructoras calculan como coste real de la reforma. La segunda opción sería modificar el propio proyecto, ajustando los materiales previstos para reducir el coste de la actuación.

Ante este escenario, una de las vías que estudia la Corporación insular pasa por sacar adelante una nueva licitación, el procedimiento habitual para adjudicar unos trabajos de estas características. Esta opción supondría un retraso de varios meses en el inicio de las obras. Eso sí, las constructoras apuntan que si el Cabildo agiliza los trámites, el nuevo concurso podría estar listo en un plazo aproximado de dos meses.

Aun así, el margen de tiempo cada vez es más reducido. Pese a que las constructoras ya habían advertido de que no aceptarían un procedimiento negociado, el Cabildo decidió apostar por esta vía, una decisión que ahora supone haber perdido dos semanas más en un calendario muy ajustado para una obra que debe estar finalizada en 2029.

«Si el asunto es invertir desde lo público 250 millones de euros, yo ya le estaría diciendo que conmigo no cuenten»

Además, la opción de aumentar el presupuesto también plantea dudas y es que el consejero de Deportes, Aridany Romero, ya dejó claro en un programa de la Cadena Ser que el Cabildo no contempla asumir una inversión de 250 millones de euros con fondos públicos. «Si el asunto es invertir desde lo público 250 millones de euros, yo ya le estaría diciendo que conmigo no cuenten», afirmó.

De esta forma, y en caso de que la institución insular opte finalmente por recurrir a financiación externa, Romero dejó abierta la posibilidad de que «el Cabildo tenga que poner menos dinero del que al principio se dijo», reduciendo así el esfuerzo económico directo de la Corporación.

Este escenario abriría la puerta a buscar nuevas vías de financiación, ya que, más allá de los 60 millones de euros que aportará la UD Las Palmas para la reforma, sería necesario contar con la colaboración de otras administraciones o fuentes de inversión para hacer frente al posible incremento del coste de los trabajos.

Eso sí, pese al tiempo en contra y a un posible aumento del presupuesto hasta los 250 millones de euros —después de que el proyecto ya pasara de los 110 a los 174 millones—, el Cabildo mantiene firme su apuesta por la remodelación del Estadio de Gran Canaria de cara al Mundial de 2030. La institución defiende que la actuación no estará ligada únicamente a la cita mundialista, sino que permitirá a los grancanarios disfrutar durante décadas de un recinto de primer nivel.

Los dos caminos que quedan para adjudicar las obras son el auge del presupuesto y modificar el proyecto

Además, el Ejecutivo insular destaca el impacto económico y laboral de la obra, al estimar que alrededor de 30 millones de euros del presupuesto estarán destinados a mano de obra, con la consiguiente generación de empleo durante la ejecución de los trabajos.

No obstante, aunque el presidente Antonio Morales ha insistido en varias ocasiones en que «está muy tranquilo» porque todavía quedan cuatro años para la cita mundialista, el Cabildo ya se ha marcado una fecha límite para tomar una decisión. La institución insular comunicará antes de agosto a las empresas cuál será la hoja de ruta definitiva: si opta por aumentar el presupuesto de la actuación o por modificar el proyecto para ajustar sus costes.