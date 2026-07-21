Coalición Canaria propone al Cabildo la creación de un mapa público que indique la accesibilidad de las playas

Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria ha planteado al gobierno insular impulsar una estrategia para avanzar hacia un litoral sin barreras y con playas accesibles para toda la ciudadanía. La propuesta, que será presentada como moción en el próximo pleno de julio, incluye la creación de un mapa público que permita conocer el grado de accesibilidad de cada playa de la isla. La formación explica que de las 14 playas con bandera azul de Gran Canaria, solo 6 disponen durante todos los días del verano de silla anfibia, personal y aseo adaptado en funcionamiento. A partir de estos datos, reclaman una planificación insular que permita mejorar la accesibilidad del conjunto del litoral.

Un mapa con información sobre accesibilidad

Una de las principales medidas planteadas es la elaboración de un mapa accesible para la ciudadanía que utilice un sistema de semáforo. Según la propuesta, las playas identificadas con color verde serían aquellas que cuentan con rampa, silla anfibia, aseo adaptado y personal; las señaladas en amarillo reflejarían un cumplimiento parcial de los requisitos, mientras que las de color rojo indicarían la existencia de barreras para las personas con discapacidad.

Coordinación con los municipios costeros

El grupo nacionalista también propone estudiar la creación de una línea específica de subvenciones dirigida a los municipios costeros que no alcancen un nivel mínimo de accesibilidad. Estas ayudas permitirían, según la iniciativa, instalar elementos como pasarelas, sillas anfibias y aseos adaptados. Además, plantea la creación de una mesa de seguimiento formada por representantes del Cabildo de Gran Canaria y de los municipios costeros para evaluar el cumplimiento del mapa de accesibilidad y el destino de la cooperación económica destinada a estas actuaciones.

La accesibilidad como objetivo insular

La consejera y portavoz del partido, Vidina Cabrera, sostiene que el Cabildo debe asumir un papel de coordinación para avanzar hacia un modelo de isla más inclusivo y que el objetivo debe ser que el 100% de las playas puedan ofrecer condiciones adecuadas de acceso y uso.

Por su parte, el consejero Carlos Culebras recuerda que la normativa internacional y estatal establece obligaciones relacionadas con la accesibilidad universal. En este sentido, cita la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Estrategia Europea de Discapacidad 2021-2030, la Directiva (UE) 2019/882 y el Real Decreto Legislativo 1/2013 como marcos que reconocen el derecho a unos espacios públicos accesibles.

La iniciativa de Coalición Canaria busca, así, establecer una planificación común entre la institución insular y los ayuntamientos para reducir las barreras existentes en las playas de Gran Canaria y facilitar que estos espacios puedan ser utilizados por todas las personas.