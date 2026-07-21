Danzas de Asia, África, Europa y América recorren Ingenio dentro de su festival folclórico

La calle Ramón y Cajal de Ingenio dejará de ser este miércoles una vía de paso para convertirse en un escenario abierto al mundo. A partir de las 20:30 horas, las músicas, los colores y las tradiciones de Asia, África, Europa, América y Canarias recorrerán el casco histórico del municipio en uno de los momentos más reconocibles del Festival Internacional de Folclore ‘Muestra Solidaria de los Pueblos’, que celebra este año su 31ª edición.

El pasacalle multicultural reunirá a las delegaciones llegadas desde Armenia, Bulgaria, Costa de Marfil, Grecia, Puerto Rico y Taiwán, junto a las representaciones de España y Canarias, en un recorrido que arrancará en la zona de La Cantonera y finalizará en la Plaza de la Candelaria, frente al Ayuntamiento de Ingenio. Allí, las agrupaciones participantes mostrarán algunas de las expresiones tradicionales que han viajado hasta Gran Canaria para formar parte de este encuentro cultural.

Más que un desfile, la cita propone un recorrido por la memoria de distintos pueblos a través de sus sonidos y movimientos. Cada formación llevará consigo una parte de su historia: los ritmos ceremoniales y las danzas guerreras de Armenia, los cantos tradicionales de Bulgaria, la fuerza de la percusión africana, las raíces mediterráneas de Grecia, la herencia criolla de Puerto Rico o las danzas ancestrales de Taiwán.

Alonaki acerca la tradición griega a Ingenio. / LP/DLP

Un escenario donde caben ocho culturas

El público podrá contemplar las coreografías del Conjunto de Danza Husher de Armenia, la Compañía Artística Mien Moh de Costa de Marfil, la Asociación Cultural de la Tradición Griega Alonaki, el grupo Gíbaro de Puerto Rico, el Kuo-Shin Chuang Pangcah Dance Theater de Taiwán y la formación Razvitie de Bulgaria.

La representación española llegará de la mano de los Coros y Danzas de Ronda, mientras que Canarias estará presente con los Coros y Danzas de Ingenio y varias agrupaciones del sureste grancanario, como Guayadeque de Carrizal, Las Mahoreras, Amigos del Carrizal 7 Islas y Tacoremi, además de la participación de la Banda de la Sociedad Musical Villa de Ingenio.

El resultado será una mezcla de estilos y tradiciones en la que convivirán instrumentos, vestimentas y formas de entender la música popular muy diferentes entre sí. Desde los tambores Doum de Costa de Marfil hasta la gajda y el tupan de Bulgaria; desde las danzas armenias como la Yarkhushta y el Kochari hasta los bailes griegos como el sirtaki y el hasapiko.

Gíbaro, de Puerto Rico, estará presente en el pasacalle. / LP/DLP

El folclore como punto de encuentro

La programación del festival también permitirá acercarse a otras expresiones culturales, como la bomba y la plena puertorriqueña, las danzas tradicionales taiwanesas, los fandangos, rondeñas y verdiales malagueños o las polkas e isas propias del repertorio canario. El recorrido tendrá una segunda cita el jueves 23 de julio en Carrizal, donde los grupos volverán a compartir sus tradiciones en otro pasacalle que comenzará a las 20:30 horas desde El Toril y concluirá en la Plaza del Buen Suceso.

El Festival Internacional de Folclore ‘Muestra Solidaria de los Pueblos’, impulsado por la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio junto al Ayuntamiento de Ingenio, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, mantiene desde hace más de tres décadas su vocación de convertir el municipio en un espacio de intercambio cultural. Declarado Fiesta de Interés Turístico de Canarias y reconocido por el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de las Artes Tradicionales (CIOFF) de la UNESCO como referente cultural en el Atlántico Medio, el festival continúa apostando por la conservación y difusión del patrimonio inmaterial de los pueblos.

Durante unas horas, Ingenio dejará de mirar hacia un único territorio para convertirse en un punto de encuentro donde las fronteras desaparecen al ritmo de la música y la danza. Más de tres décadas después de su nacimiento, el festival mantiene su apuesta por acercar al público las manifestaciones tradicionales de distintos pueblos, no solo a través de los escenarios, sino también mediante actividades vinculadas a la etnografía, la artesanía, la gastronomía y el conocimiento del patrimonio cultural. Cada edición refuerza así el papel de Ingenio como punto de conexión entre Canarias y el mundo, utilizando la música y la danza como lenguajes comunes capaces de reunir diferentes formas de entender la identidad y la memoria colectiva.