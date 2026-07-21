Firgas prepara la mejora de sus senderos dañados por las intensas lluvias del invierno

Los desperfectos ocasionados por las borrascas del invierno perduran en la Isla. Tras las lluvias persistentes acontecidas, varios caminos rurales del municipio de Firgas han quedado devastados por los desprendimientos y el crecimiento de la vegetación. El alcalde de la villa de Firgas, Vicente Alexis Hernández, explica que desde la Concejalía de Turismo de este ayuntamiento se está trabajando en un proyecto que busca arreglar los senderos del municipio como los que se encuentran en El Pico, Los Rosales, Casa Blanca o Las Brumas.

Para llevarlo a cabo, el consistorio empleará 200.000 euros de los cinco millones que ha recibido de las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) que concede el Estado. El proyecto debe estar licitado este mismo año y con él también se prevé llevar a cabo tareas de desbroce para eliminar la acumulación de vegetación en los caminos.

Estas medidas se toman tras las quejas de algunos vecinos sobre el estado de deterioro de varias travesías. El sendero que pasa por el Trapichillo hasta la bajada del Barranco de Azuaje, por ejemplo, quedó sepultado desde 2022, cuando el muro construido junto a este se derrumbó. Aun con cierta dificultad, se podía transitar por la zona. Sin embargo, los daños causados por el desplome nunca se arreglaron y, tras el paso de la borrasca Therese, la situación empeoró. Ahora los transeúntes deben saltar el desnivel que ha quedado entre el camino empedrado y el muro derribado, lo que pone en riesgo su seguridad, como afirman algunos de ellos. Otros senderos, como el de Las Brumas, no han sufrido estos daños, pero, como explica el alcalde, necesitan la instalación de troncos para facilitar la subida y la bajada de los caminantes, así como la limpieza de helechos en el camino.

Imagen del antes y del después del sendero que conecta el Trapichillo en Firgas con el Barranco de Azuaje. / LP/DLP

Hernández recuerda que muchos senderos como este conectan con el Barranco de Azuaje, cuya declaración como Reserva Natural Especial tiene como finalidad proteger unos ecosistemas marcados por la fragilidad y singularidad de su laurisilva. Por ello, cualquier actuación en estas zonas debe estudiarse previamente con detenimiento para generar el menor daño posible, explica Hernández. Además, considera que la recuperación de estos espacios es clave no solo para garantizar la seguridad de quienes recorren sus caminos, sino también para preservar uno de los principales atractivos naturales del municipio.

"Debemos cuidar nuestros senderos porque son las joyas de nuestro municipio", declara Vicente Hernández Vicente Hernández — Alcalde de Firgas

"Se deben arreglar sin ningún tipo de obra, pero sí debemos adecuar nuestros senderos porque son algunas de las joyas de nuestro municipio", declaró Vicente Hernández. Como medida provisional, se ha barajado elaborar un contrato menor para adecuar las zonas afectadas hasta que los trabajos de mejora de los senderos den comienzo.

También esperan mantener conversaciones con la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, organismo competente para actuar en el Barranco de Azuaje, para buscar soluciones a las áreas afectadas tras las intensas lluvias de la borrasca Therese. Desde el mes de marzo, ambas entidades llevan trabajando conjuntamente en la mejora y conservación de los senderos municipales. Así, las actuaciones llevadas a cabo por la empresa pública Tragsa han permitido mejorar los senderos de Pico El Rayo, Lomo de Las Vacas, Los Chorros, San Antón y la trasera de la Fuente de Firgas.