Francisco Atta responde al gobierno de Valsequillo: “Los hechos desmienten su relato”

ASBA sostiene que la situación administrativa que atraviesa el Ayuntamiento de Valsequillo responde a la falta de gestión del actual gobierno municipal y no a la herencia recibida del anterior ejecutivo.

La formación liderada por Francisco Atta rechazó las acusaciones realizadas por el grupo de gobierno sobre la pérdida de subvenciones y defendió que existían herramientas para continuar la tramitación de los expedientes pendientes.

La formación de la oposición considera que el ejecutivo surgido tras la moción de censura tenía desde su llegada la posibilidad de solicitar prórrogas, impulsar los procedimientos administrativos y ejecutar las actuaciones previstas.

ASBA cuestiona la gestión tras la moción de censura

La formación recuerda que ya advirtió de las consecuencias que podía tener una moción de censura planteada a poco más de un año de las elecciones municipales. Según explica, ofreció a los grupos que impulsaron el cambio de gobierno la posibilidad de incorporarse al ejecutivo para facilitar la continuidad de los proyectos y garantizar la estabilidad administrativa.

ASBA asegura que aquella propuesta fue rechazada y que la alternativa elegida ha desembocado en una situación de “parálisis administrativa” en el Ayuntamiento de Valsequillo.

“Gobernar exige asumir responsabilidades, resolver expedientes y tomar decisiones. La pérdida de oportunidades, los retrasos en la gestión y los problemas que hoy afectan al municipio son consecuencia de su propia inacción, no de la herencia recibida”, afirma la formación.

La oposición defiende que había expedientes en marcha

ASBA señala que existen informes y documentación administrativa que, según su versión, acreditan que el anterior gobierno dejó iniciados los procedimientos necesarios para continuar con las actuaciones pendientes.

La formación considera que esos documentos contradicen la explicación ofrecida por el actual ejecutivo municipal sobre la responsabilidad en la pérdida de ayudas. “Los hechos y la documentación desmienten que la situación actual sea consecuencia de una mala gestión del anterior ejecutivo”, sostiene.

El grupo liderado por Francisco Atta también cuestiona que durante una visita institucional del consejero Carmelo Ramírez a Valsequillo, celebrada hace dos meses, no se hiciera referencia a la supuesta pérdida de subvenciones ni a una deficiente gestión de los recursos municipales.

“Advertimos de lo que podía ocurrir, ofrecimos una alternativa para garantizar la estabilidad institucional y la continuidad de la gestión, pero fue rechazada”

La formación opositora considera que la situación actual demuestra la necesidad de que el gobierno municipal asuma sus responsabilidades y deje de atribuir los problemas al anterior mandato.

Según ASBA, el actual ejecutivo dispone ya de un periodo suficiente al frente del Ayuntamiento para ofrecer resultados y adoptar decisiones sobre los expedientes pendientes.

La formación concluye que la ciudadanía de Valsequillo necesita conocer todas las versiones sobre la gestión municipal y rechaza lo que considera un intento de justificar la falta de avances mediante la situación heredada. “Advertimos de lo que podía ocurrir, ofrecimos una alternativa para garantizar la estabilidad institucional y la continuidad de la gestión, pero fue rechazada. Hoy, lamentablemente, estas son las consecuencias”, señala.