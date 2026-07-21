Gáldar estrena una nueva zona verde y una conexión peatonal en el barrio de La Montaña
La actuación municipal ha permitido sustituir un antiguo sendero de tierra por una nueva escalera y una zona verde adaptada al clima local
El barrio de La Montaña, en Gáldar, cuenta con una nueva zona verde y una escalera de conexión entre las calles Miguel de Cervantes y Profesor Cambres tras una actuación municipal con una inversión cercana a los 40.000 euros. El proyecto mejora la accesibilidad peatonal, la seguridad y la integración paisajística de este entorno.
La intervención, financiada por la Concejalía de Vías y Obras del Ayuntamiento de Gáldar, sustituyó un antiguo sendero de tierra que presentaba dificultades para el tránsito de los vecinos. El acto de inauguración contó con la presencia del alcalde, Teodoro Sosa; el primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo; el concejal de Vías y Obras, Eleazar Rodríguez; y el concejal de Parques y Jardines, Nicolás Mederos.
Una conexión peatonal más segura entre dos calles
Los trabajos incluyeron la construcción de un muro de escollera para reforzar un tramo de la vía y garantizar la estabilidad del talud, además de la ejecución de una nueva escalera entre ambas calles. La actuación también incorporó una zona verde con especies vegetales adaptadas al clima de la zona y sin necesidad de riego.
Antes de la obra, el Ayuntamiento realizó labores de limpieza en el solar, donde retiró una gran cantidad de escombros y residuos acumulados durante años. La intervención permitió recuperar un espacio degradado y convertirlo en un área de uso vecinal.
El acondicionamiento del jardín correspondió al personal municipal de la Concejalía de Parques y Jardines, que incorporó nuevas especies vegetales y utilizó cantos de Gáldar procedentes de la propia Montaña.
Seguimos transformando los barrios de la ciudad, en este caso con una actuación que facilita la movilidad peatonal y la recuperación paisajística del entorno.
El alcalde Teodoro Sosa destacó que la actuación forma parte de las mejoras que el Consistorio impulsa en los barrios de la ciudad. “Seguimos transformando los barrios de la ciudad, en este caso con una actuación que facilita la movilidad peatonal entre diferentes calles del barrio, mientras que la recuperación paisajística del entorno contribuye a embellecer la zona y mejorar la calidad de vida de los vecinos”, señaló.
El proyecto combina la mejora de los accesos con la recuperación ambiental de un espacio urbano que permanecía sin acondicionar. La nueva zona verde incorpora plantas de bajo consumo hídrico, una solución adaptada a las condiciones climáticas del municipio.
El primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, anunció nuevas actuaciones en parcelas municipales sin urbanizar situadas en los barrios de la falda de La Montaña. El objetivo, según explicó, es continuar con el acondicionamiento de estos espacios y adaptarlos a la evolución urbana del entorno.
El Ayuntamiento de Gáldar prevé continuar con intervenciones similares para mejorar distintos puntos del municipio y reforzar la accesibilidad, la seguridad y la calidad de los espacios públicos.
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