El Gobierno de Canarias sostiene que no aplicará una tasa turística que afecte a los residentes

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha defendido este martes que cualquier posible tasa turística debe dejar fuera al residente canario, mientras el diputado socialista Manuel Hernández Cerezo ha reclamado al Ejecutivo autonómico un mayor liderazgo ante los efectos de la presión turística en las islas. Durante una comparecencia parlamentaria, Asián aseguró que el Gobierno de Canarias es «sensible» al debate sobre la fiscalidad turística y que busca compatibilizar el reparto de la riqueza generada por el turismo con la protección del territorio. No obstante, insistió en que un eventual gravamen no debe afectar a los ciudadanos de Canarias.

La consejera respondió a una pregunta del diputado del PSOE sobre la posición del Ejecutivo tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anuló la tasa turística impulsada por el Ayuntamiento de Mogán. Asián explicó que la iniciativa municipal fue una decisión adoptada dentro de las competencias propias del consistorio y de su autonomía financiera, por lo que consideró que la resolución judicial no modifica la política fiscal del Gobierno autonómico. Por su parte, Hernández Cerezo señaló que la sentencia también debe servir para abrir un debate sobre la responsabilidad del Gobierno de Canarias ante los costes asociados al crecimiento turístico. El diputado socialista reclamó medidas para apoyar a los municipios que soportan una mayor presión derivada de la llegada de visitantes.

Imagen de archivo de un día de verano en Playa de Mogán. / ANDRES CRUZ

El debate sobre la fiscalidad turística continúa en Canarias

El parlamentario del PSOE criticó la falta de actuación del Ejecutivo regional y afirmó que, cuando un Gobierno no lidera este tipo de debates, deja de formar parte de la solución. También acusó al gabinete autonómico de mantener una posición cercana a los intereses de la patronal hotelera.

La consejera de Hacienda rechazó que la cuestión deba abordarse desde una perspectiva partidista y recordó que el PSOE votó en contra de la tasa turística aprobada en Mogán. Asián sostuvo que el debate debe centrarse en encontrar fórmulas que permitan gestionar los efectos del turismo sin trasladar nuevos costes a los residentes. La discusión sobre una posible tasa turística sigue abierta en Canarias en un contexto marcado por el aumento de la actividad turística y por el debate sobre cómo repartir los beneficios económicos del sector y afrontar sus efectos sobre el territorio y los servicios públicos. El Gobierno autonómico mantiene así su posición de que cualquier futuro planteamiento fiscal vinculado al turismo deberá excluir a los residentes canarios.