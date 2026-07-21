Guía prepara su casco histórico para las Fiestas de la Virgen con 2.000 plantas
Tagetes, ixoras, tomillos y romeros colgantes forman parte de la renovación floral del casco histórico del municipio norteño
El casco histórico de Guía estrenará una nueva imagen con motivo de las próximas Fiestas de la Virgen gracias a una actuación de embellecimiento impulsada por la Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Guía, que ha incorporado más de 2.000 plantas de temporada en plazas, jardines, parterres y zonas ajardinadas del municipio.
La intervención busca mejorar la imagen de los espacios públicos durante unas fechas de especial importancia para la ciudadanía y para quienes visitan el municipio. Entre las especies seleccionadas se encuentran tagetes, curry, clotos, ixoras, tomillos y romeros colgantes, variedades elegidas por su adaptación y capacidad ornamental.
Nuevas especies para reforzar la imagen del municipio
El concejal de Parques y Jardines, Juan Jiménez, explicó que los trabajos se han desarrollado con el objetivo de que el municipio presente un aspecto cuidado durante las celebraciones patronales, que comenzarán en los próximos días.
El responsable municipal señaló que desde las áreas de Parques y Jardines y Limpieza se ha trabajado para que vecinos y visitantes encuentren “un casco histórico cuidado, bonito y a la altura” de unas fiestas relevantes para el municipio.
La actuación forma parte de las labores de mantenimiento y mejora de los espacios públicos que el Ayuntamiento pretende extender progresivamente a otros barrios y pagos de Guía, según indicó el concejal.
Llamamiento al cuidado de las zonas verdes
Junto a la renovación de los espacios ajardinados, la Concejalía de Parques y Jardines ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para preservar en buen estado las zonas comunes. El Ayuntamiento recuerda que las flores, jardines y áreas verdes forman parte del patrimonio colectivo y requieren la colaboración de residentes y visitantes.
Juan Jiménez destacó que pequeños gestos de respeto contribuyen a mantener una imagen más cuidada del municipio durante las fiestas y durante todo el año, al tiempo que favorecen el disfrute compartido de los espacios públicos.
El edil avanzó además que esta intervención supone “solo el comienzo” de una planificación que pretende llevar mejoras de manera progresiva a diferentes puntos del municipio, con actuaciones basadas en la continuidad y la conservación de los espacios urbanos.
Un trabajo municipal de cara a las celebraciones
El Ayuntamiento de Guía también ha puesto en valor la labor desarrollada por el personal municipal encargado de estas tareas, cuyo trabajo permitirá que el municipio afronte las próximas Fiestas de la Virgen con una imagen renovada.
La actuación floral se suma así a los preparativos previos a unas celebraciones que cada año reúnen a vecinos y visitantes, reforzando la presencia de las zonas verdes como parte del paisaje urbano y del atractivo del casco histórico de Guía.
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