El Intercambiador de guaguas de Mogán estrena una planta solar con baterías para reducir su consumo eléctrico

El Intercambiador de Mogán dispone desde este martes de una nueva planta solar fotovoltaica con sistema de almacenamiento que permitirá generar energía renovable para el funcionamiento de esta infraestructura pública y reducir su dependencia de la red eléctrica. La actuación, promovida por el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, ha supuesto una inversión de 190.860 euros, de los que 147.949 euros han sido financiados por la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation EU, dentro de la convocatoria de ayudas gestionada por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias.

La instalación está ubicada en la conocida como Estación de Guaguas de Puerto de Mogán y cuenta con 108 módulos fotovoltaicos que alcanzan una potencia pico total de 65,88 kWp. El sistema incorpora dos inversores de 50 kW y un conjunto de baterías con una capacidad de almacenamiento de 197,12 kWh.

Instalación solar en el Intercambiador de Mogán. / LP/DLP

Este sistema permitirá conservar parte de la energía producida durante las horas de mayor radiación solar para utilizarla posteriormente, aumentando el aprovechamiento de la producción renovable y la autonomía energética del intercambiador.

Una planta con capacidad para generar más de 129.000 kWh al año

La previsión es que la planta genere una media de 129.237 kWh de energía renovable al año, reduciendo el consumo eléctrico procedente de la red y las emisiones asociadas a la actividad de la infraestructura. Según las estimaciones del proyecto, la instalación evitará la emisión de 67,07 toneladas de CO₂ cada año, una reducción equivalente al consumo eléctrico anual de unas 37 viviendas.

El sistema incorpora dos inversores de 50 kW y un conjunto de baterías con una capacidad de almacenamiento de 197,12 kWh

La puesta en marcha de la instalación contó con la presencia del consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, y del concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mogán, Ernesto Hernández.

García Brink explicó que el proyecto forma parte de la estrategia insular para extender las energías renovables a infraestructuras públicas y destacó la importancia de aplicar soluciones de autoconsumo en espacios vinculados a servicios esenciales, como el principal intercambiador de transporte de un municipio turístico como Mogán.

Intercambiador de guaguas de Playa de Mogán.

Además, señaló que la energía generada podrá tener nuevos usos en el futuro, entre ellos el punto de recarga para vehículos eléctricos que el Cabildo proyecta junto al Ayuntamiento de Mogán en esta zona y la futura comunidad energética del municipio.

Por su parte, Ernesto Hernández indicó que la instalación contribuye a mejorar la eficiencia energética de un espacio público relevante para el municipio y recordó que el Ayuntamiento ya ha incorporado paneles solares en distintos edificios municipales, entre ellos el Centro para la Autonomía Personal, el Centro Cultural El Mocán, el Centro Polivalente y las Oficinas Municipales de Arguineguín.

La actuación se integra en la estrategia del Cabildo de Gran Canaria para impulsar instalaciones de autoconsumo en edificios y equipamientos públicos

Más autoconsumo en infraestructuras públicas

La actuación se integra en la estrategia del Cabildo de Gran Canaria para impulsar instalaciones de autoconsumo en edificios y equipamientos públicos, con el objetivo de avanzar hacia un modelo energético con mayor presencia de fuentes renovables.

El proyecto busca mejorar la eficiencia energética de las instalaciones públicas, reducir el uso de combustibles fósiles asociados al consumo eléctrico y reforzar la capacidad de generación limpia en la isla.