Quevedo lo confirma: quienes compraron esta camiseta en el Mercado de Altavista podrán cambiarla por una nueva
El artista canario anuncia un cambio gratuito de las prendas debido a un fallo en la serigrafía que puede deteriorar el dibujo tras el lavado
Quienes compraron la camiseta blanca 'Somos Costeros' durante el 'pop up' de Quevedo celebrado en el Mercado de Altavista, en Las Palmas de Gran Canaria, deberán comprobar su estado. El artista canario ha publicado un comunicado oficial en sus redes sociales en el que informa de un problema detectado en algunas unidades y anuncia un cambio gratuito para las personas afectadas.
La incidencia afecta únicamente a las camisetas blancas del modelo 'Somos Costeros' vendidas entre los días 23 y 27 de junio durante el espacio temporal instalado en el Mercado de Altavista.
¿Qué problema tienen las camisetas?
El comunicado señala que se ha detectado que el dibujo de algunas unidades puede deteriorarse durante el lavado.
La causa, según explican, se debe a un fallo en el proceso de secado y fijación de la serigrafía por parte de uno de los proveedores encargados de la producción.
Aunque aseguran que se trata de una incidencia ajena a su equipo, afirman que asumirán la responsabilidad para ofrecer una solución a todos los compradores afectados.
Así podrás cambiar la camiseta
Las personas que hayan adquirido una unidad defectuosa podrán acudir con ella al Mercado de Altavista, el mismo lugar donde se realizó la venta, para recibir una camiseta nueva.
El cambio podrá realizarse en las siguientes fechas:
- Jueves 23 de julio, de 9:00 a 17:00 horas.
- Viernes 24 de julio, de 9:00 a 17:00 horas.
Será necesario presentar la camiseta afectada para efectuar la sustitución.
En el comunicado difundido a través de sus historias de Instagram, el cantante lamenta lo ocurrido y agradece la comprensión de quienes adquirieron la prenda. Con esta medida, Quevedo busca solucionar la incidencia detectada en una de las prendas más demandadas durante el 'pop up' que organizó en el Mercado de Altavista, un evento que reunió a cientos de seguidores del artista canario.
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