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La recogida orgánica de la Villa de Moya logra una calidad del 100% en la separación de residuos

El Ayuntamiento atribuye los resultados al trabajo conjunto entre ciudadanía, servicios municipales y campañas de información

Panorámica del casco de Moya.

Panorámica del casco de Moya. / LP/DLP

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Briseida Viera

Briseida Viera

La Villa de Moya ha recogido 23.160 kilos de residuos orgánicos desde la puesta en marcha de su servicio de recogida selectiva de materia orgánica, un resultado que el Ayuntamiento considera un avance en su modelo de gestión sostenible de residuos.

El municipio destaca además que la planta de tratamiento no ha registrado ningún rechazo de la materia recogida, lo que refleja la calidad de la separación realizada por los usuarios.

El balance corresponde al funcionamiento de la denominada ‘Ruta de la Orgánica’, una iniciativa impulsada para facilitar la separación de los biorresiduos y avanzar hacia un sistema basado en la reutilización de materiales y la economía circular.

Cartel ruta orgánica de la Villa de Moya.

Cartel ruta orgánica de la Villa de Moya. / LP/DLP

Una recogida orgánica sin rechazos

Uno de los datos más destacados del servicio es que toda la materia orgánica recogida en la Villa de Moya ha llegado a la planta de tratamiento sin impropios que obliguen a rechazar el material. El Ayuntamiento atribuye este resultado al seguimiento realizado desde la implantación del sistema y a la participación de las familias incorporadas al programa.

El alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, señaló que los datos reflejan el trabajo conjunto entre vecinos y administración. “Haber superado los 23.000 kilos de materia orgánica recogida y hacerlo, además, sin registrar ningún rechazo en la planta de tratamiento, es un éxito colectivo del que todos los vecinos y vecinas pueden sentirse orgullosos”, afirmó.

Afonso añadió que el objetivo es continuar avanzando hacia un municipio con una gestión de residuos más eficiente y con mayor implicación ciudadana.

La participación vecinal como clave del servicio de la Ruta de la Orgánica

La concejala de Medio Ambiente, Lidia Rodríguez, destacó que la calidad del residuo recogido confirma el resultado de las acciones de información y acompañamiento desarrolladas durante la puesta en marcha del servicio.

La excelente calidad del residuo que estamos recogiendo confirma que el esfuerzo realizado en la implantación del servicio, la información a las familias y el seguimiento continuo está dando sus frutos”, explicó Rodríguez.

El Ayuntamiento anima a más familias a incorporarse a la ‘Ruta de la Orgánica’ y recuerda que pueden solicitar información a través de la página web municipal o en las dependencias del Consistorio.

Un modelo basado en la economía circular

La recogida selectiva de materia orgánica permite reducir la cantidad de residuos destinados a eliminación y facilita que estos materiales puedan transformarse en nuevos recursos útiles.

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Con los resultados obtenidos, Villa de Moya continúa desarrollando medidas orientadas a mejorar la separación de residuos y reforzar un modelo de gestión más sostenible, en línea con los objetivos de economía circular y protección del medio ambiente.

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