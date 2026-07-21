Renaturalización y convivencia: los nuevos horizontes a los que mira el campus de Tafira

El Campus de Tafira se verá convertido en una verdadera ciudad universitaria, adaptada a las necesidades que requiere el cambio climático, según se desprende del libro Opiniones cruzadas para la optimización presente y futura del Campus Universitario de Tafira, presentado este martes en La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria. La obra promete servir de hoja de ruta para la transformación del espacio universitario en las próximas décadas.

Bajo la dirección de los expertos Flora Pescador Monagas y Vicente Mirallave Izquierdo, el libro es el resultado de una mesa redonda celebrada el pasado año que reunió a voces autorizadas del urbanismo, la arquitectura y el paisaje. Esta iniciativa surge en un momento clave, coincidiendo con el programa Univerde de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que busca la reconversión de sus campus y su adaptación al cambio climático.

Uno de los pilares fundamentales de esta nueva visión es la renaturalización. Flora Pescador destaca que, aunque el campus cuenta con cualidades ambientales únicas, es urgente replantear las zonas urbanizadas para crear "refugios climáticos" frente a las crecientes olas de calor.

"Es necesario adecuar los espacios libres a la necesidad de sombra, muchas veces a través de la vegetación, y convertir el campus en un verdadero sumidero de CO2", afirma Pescador. La propuesta incluye la creación de paseos arbolados, carriles bicicleta y la búsqueda de una autonomía energética que transforme al campus en una especie de "isla energética".

La arquitecta también hace especial hincapié en la necesidad de superar la actual fragmentación de las facultades para fomentar un conocimiento transversal. Según explica, el campus cuenta actualmente con centros "muy funcionales" y especializados, pero la evolución de las necesidades del conocimiento global exige una mayor interconectividad.

"Estaría muy bien que se produjeran mayores encuentros entre unos centros y otros para organizar cosas de otro nivel, de otra escala", sostiene la experta, quien defiende que el campus, como entorno físico, debe transformarse para ofrecer los medios que provoquen y faciliten esta relación más intensa y colaborativa entre las distintas disciplinas.

Por su parte, Vicente Mirallave enfatiza la necesidad de convertir Tafira en una verdadera "ciudad universitaria". El objetivo es romper con el modelo histórico de un lugar que se cierra al caer la tarde, promoviendo la residencia universitaria y la instalación de equipamientos de primera necesidad que permitan la convivencia las 24 horas.

"El peatón debe ser el protagonista fundamental, no el automóvil", señala el arquitecto, abogando por una estructura viaria destinada al uso peatonal y a vehículos de movilidad personal. Su visión para el futuro incluye un campus habitado donde las empresas tengan cabida mediante incubadoras de proyectos innovadores.

Manual de mejora

El evento también ha contado con las intervenciones del rector de la ULPGC, Lluís Serra Majem, el director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, José Joaquín Díaz de Aguilar, el director del Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la ULPGC, José Manuel Marrero Henríquez.

Se espera que el libro funcione como un "abecedario" o manual para elaborar propuestas concretas de mejora. Con ideas que van desde el triple de arbolado hasta una mayor interrelación entre centros para fomentar el conocimiento, Tafira se prepara para un futuro donde la sostenibilidad y la vida social sean su mayor patrimonio.

Esta publicación, editada por el Servicio de Publicaciones de la ULPGC, no solo mira hacia atrás en la historia del campus, sino que lanza un desafío a la comunidad universitaria: imaginar y construir un espacio que sepa responder a los retos ambientales y sociales del siglo XXI.