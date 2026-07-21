Santa Lucía de Tirajana impulsa un cambio urbanístico para crear un nuevo espacio comercial en Vecindario

Vecindario cambiará previsiblemente su futuro urbanístico después de que se haya planteado una modificación menor del Plan General de Ordenación de Santa Lucía de Tirajana para sustituir el uso residencial previsto en dos parcelas por la construcción de una gran superficie comercial vinculada al sector de la alimentación. La propuesta ha sido promovida por la entidad Animación y Educación Deportiva de Canarias S.L., propietaria del suelo, que ha solicitado al Ayuntamiento la tramitación de esta modificación del planeamiento para el ámbito SUSO-6 El Soco, ubicado en dos parcelas situadas debajo del Recinto Ferial de San Rafael.

La actuación afecta a una superficie total de 5.319 metros cuadrados situada en una zona estratégica del núcleo de Vecindario, cerca de la autopista GC-1 y delimitada por las calles Perojo, Lagunetas, Isla de La Graciosa y Pilancones. El objetivo de la propuesta es modificar la ordenación actual de las parcelas número 8 y 9, que actualmente tienen asignado un uso residencial en bloques, para permitir la implantación de un equipamiento comercial que, según recoge la memoria urbanística, contribuya a reforzar la centralidad urbana de este entorno.

El cambio está justificado porque en los últimos años no ha habido intención de construir vivienda

El planeamiento vigente contemplaba en estos terrenos la construcción de 75 viviendas colectivas. En concreto, la parcela número 8, con una superficie de 2.660 metros cuadrados, tenía asignada una edificabilidad de 1,72 metros cuadrados por cada metro cuadrado de suelo y una previsión de 46 viviendas. Por su parte, la parcela número 9, con 1.830 metros cuadrados, contaba con una edificabilidad de 1,60 metros cuadrados por metro cuadrado y una previsión de 29 viviendas. En conjunto, ambas parcelas sumaban una capacidad edificatoria de 7.503 metros cuadrados y 75 viviendas previstas.

Sin expectativas de viviendas

La modificación plantea sustituir ese aprovechamiento residencial por una actividad comercial de mayor escala. El documento de la modificación justifica el cambio al señalar que los intentos realizados durante los últimos años para desarrollar viviendas en este ámbito no han alcanzado las expectativas previstas, mientras que los nuevos crecimientos residenciales de Vecindario se han desplazado hacia otros suelos disponibles en la zona este del núcleo. Ante esta situación, la propuesta defiende que el uso comercial puede responder mejor a las necesidades actuales del municipio y generar un nuevo foco de actividad económica.

Las parcelas desde otra perspectivas. / LP/DLP

La memoria destaca que la ubicación de las parcelas ofrece unas condiciones favorables para acoger una actuación de estas características, al encontrarse junto a uno de los principales corredores viarios de la isla y en una zona que ya concentra distintos equipamientos y servicios, pues este espacio forma parte de una franja de nueva centralidad de Vecindario, próxima a dotaciones culturales, educativas, sanitarias, comerciales y espacios libres, por lo que la nueva implantación podría actuar como elemento de atracción para el barrio y para el conjunto del núcleo urbano. De hecho, la parcela se ubica en las inmediaciones del Carrefour y Mercadona.

La actuación afecta a una superficie total de 5.319 metros cuadrados, muy cerca del acceso a la GC-1

Sin efectos ambientales

La propiedad de los terrenos se reparte entre la empresa promotora y el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Animación y Educación Deportiva de Canarias S.L. es titular de las parcelas número 8 y 9, mientras que el Consistorio dispone de una parcela de 829 metros cuadrados dentro del ámbito, procedente de cesiones de viario. De esta forma, la superficie total incluida en la modificación alcanza los citados 5.319 metros cuadrados.

El expediente se tramita como una modificación menor del Plan General, al considerar que la actuación no altera el modelo estructural del municipio ni implica un aumento significativo de población o de superficie urbanizada. Además, el documento concluye que la propuesta no tendría efectos ambientales significativos, más allá de la transformación del suelo propia de cualquier proceso de renovación urbana.